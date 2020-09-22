陳同佳等候赴台自首時機 邱垂正：需向窗口表達意願

香港特首林鄭月娥今日表示，涉嫌在台殺人的港人陳同佳願意赴台自首，目前只等候適當時機，且也看不到由港府出面處理有何好處。陸委會發言人邱垂正今日回應，陳同佳需向單一窗口表達真實的投案意願，現今未收到相關訊息，而我方收到訊息後就會依法處理，強調該案關鍵在陳的投案意願與港府的責任感。

涉嫌在台殺害女友潘筱穎的陳同佳至今未伏法，潘筱穎的母親近期受訪，表達女兒被殺帶來的傷痛與創傷，並希望陳同佳趕緊兌現承諾，儘快去台灣投案。

陳同佳在2018年年初涉嫌殺害潘筱穎，港府因該案制定出修訂逃犯條例，將大陸、台灣與澳門納入移交逃犯目的地，不過卻引發反送中運動。台港之間也因如何讓陳同佳來台受審，引發司法角力。而我方在去年10月底建立刑事警察局的單一窗口，通知港府，如果陳同佳確定來台面對司法，可直接與窗口聯繫，安排相關事宜。

邱垂正稍早受訪時表示，目前設置的窗口沒收到相關訊息。對於陳同佳如何赴台投案，邱垂正表示，陳同佳在香港，不是看聖公會教省秘書長管浩鳴與林鄭月娥的說法，而是陳同佳要向窗口表達真實的投案意願，包含要何時來？準備怎麼來？要說清楚。

對於林鄭月娥表示，該案看不到由港府出面處理有何好處，邱垂正強調，「人在你們手上」，強調該案主要關鍵在嫌犯真實的投案意願與港府的責任感。

據香港電台報導，管浩鳴表示，陳同佳仍然居住在由港警提供的安全屋，並指這是陳同佳提出的要求。不過港警對是否向陳同佳提供安全屋、提供的理由與原則，港警回覆，不評論個別案件。