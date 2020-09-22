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加拿大有人提議用孟晚舟換康明凱？北京打臉：性質完全不同

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電
有報導稱加拿大有人主張用孟晚舟（右圖）換康明凱（左圖），但中國外交部指兩案的性質完全不同。圖／路透資料照
有報導稱加拿大有人主張用孟晚舟（右圖）換康明凱（左圖），但中國外交部指兩案的性質完全不同。圖／路透資料照

有報導指逾百名加拿大前外交官致信加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），呼籲釋放孟晚舟換取中國政府釋放加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）、史佩弗（Michael Spavor），中國外交部發言人汪文斌昨日表示，孟晚舟事件同兩名加公民個案性質完全不同，孟晚舟事件是一起嚴重的政治事件。

汪文斌表示，兩名加公民康明凱、邁克爾涉嫌從事危害中國國家安全活動，中國司法機關依法獨立辦案，依法保障有關加公民合法權利。

環球時報報導，在中國外交部例行記者會上有記者提問：據報導，加拿大外交部前領事司司長帕迪日前組織逾百名加前外交官聯名致信杜魯多總理，呼籲加政府釋放孟晚舟以換取加公民康明凱、邁克爾返加。帕迪表示，加中之間的爭端不僅影響了兩國關係，也影響了加處理國際事務的能力。中方對此有何評論？

汪文斌表示，我們注意到有關報導。此前，包括加拿大前司法部長、前外交部長在內的19名加前政要也曾致信杜魯多總理，要求加政府釋放孟晚舟。中方在孟晚舟事件上的立場是明確的、堅定的。加方以應美方要求為由，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯了中國公民的合法權益。

汪文斌說，「我想強調的是，正是加方在孟晚舟事件上的所作所為，導致了兩國關係現在的困難局面。我們敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國，為兩國關係重回正軌創造條件。」

孟晚舟 加拿大

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