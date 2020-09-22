共軍繞台挑釁 蔡總統：怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威？

共軍近期擾台動作頻頻，蔡英文總統今天赴澎湖視導位處前線的空軍第三聯隊天駒部隊，她表示，面對近日共機繞台的挑釁，破壞區域和平的行為，身處澎湖第一線空防的各位，勤務也更加繁重。「我對空軍的自信有信心，因為身為中華民國空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威？」

蔡總統的重視與肯定，令部隊相當感動，在蔡總統上午視導時，部隊以空軍獨有且最熱血的方式迎接蔡總統。

先是在總統的行政專機降落後，以兩架次IDF升空衝場致敬，在蔡總統向部隊致詞訓勉後，為士官兵加油打氣時，部隊再次以兩架次IDF升空衝場，蔡總統加油的喊聲參雜了戰機刺耳的引擎轟隆聲，振奮現場的氣氛。

蔡總統抵達後，先前往警戒室視察，執行防空警戒任務的飛行員見面，隨後抵達停放IDF戰機的機棚精神講話，停放在IDF戰機前是平日難得一見的萬劍彈。

蔡總統說，她要代表國人向捍衛領空的弟兄姊妹，致上最深的感謝。因為有各位24小時輪班，全副武裝在警戒室待命，才能在狀況來臨時的五分鐘內升空應對，捍衛領空，守護國家安全，「大家都辛苦了。」

蔡總統表示，面對近日共機繞台的挑釁，破壞區域和平的行為，身處澎湖第一線空防的各位，勤務也更加繁重。但是她有信心，訓練有素的空軍弟兄姊妹，一定能扛起這個重責大任。

蔡總統也引用在警戒室簡報的侯正男中校所說「務必將空防交給空軍。」她表示，她對這樣的自信很有信心，因為身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。

蔡總統說，身為三軍統帥，她也要向國人保證，國軍官兵，絕對是一支有能力也有決心，可以捍衛國土、守護區域和平的鋼鐵勁旅。

此外，蔡總統也感謝地勤。她說，空軍有句話，「空戰出英雄，地勤一半功」。現場各個不同任務的分隊，不論是負責彈藥維護、武器掛載，或者是油料補給等各項任務，飛行員能夠放心執行任務，就是因為每一架戰機，都有地勤細心的維修和保養，大家都辛苦了。蔡總統最後也祝部隊士官兵秋節愉快，並致贈加菜金。