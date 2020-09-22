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大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

模擬炸美軍基地後 解放軍再發軍營熱血MV

世界日報 / 記者林汪靜／北京22日電
解放軍21日再度發布東部戰區的軍營熱血短片。圖／取自微博
解放軍21日再度發布東部戰區的軍營熱血短片。圖／取自微博

人民日報微博21日發布解放軍東部戰區的軍營熱血短片，並附上一段文字：「倘若有一天，戰爭打響，我們將背負起祖國的重任和人民的希望，義無反顧，奔向戰場。守護好祖國的一寸一土，一花一草，絕不讓祖國和人民失望，請祖國放心！請人民放心！」

據了解，這部全長1分14秒的MV，以節奏強勁的音樂，播出軍歌，影片內容則是解放軍不同兵種在日夜環境下的演練、士兵集體宣誓，當中多數畫面是火箭軍，約占了整部影片的一半時間，包括火箭軍緊急出動、發射準備以及實彈發射等。

近期，解放軍各種動作頻繁，繼20日解放軍空軍近日發布轟6K炸近海軍事基地的模擬影片後；21日，解放軍東部戰區再度發布以「假如戰爭今天爆發」為題的MV短片。

解放軍 戰爭 火箭

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