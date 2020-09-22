網傳曾撰文批習 「紅二代」任志強涉貪一審判18年

北京日報旗下微信公號「長安街知事」發布，9月22日，北京市第二中級人民法院依法對北京市華遠集團有限公司前董事長任志強涉嫌貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪一案公開宣判；判決數罪併罰，合併執行有期徒刑十八年。宣判後，任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。

任志強具「紅二代」身分，有傳聞他與大陸國家副主席王岐山關係密切。他因敢言批評時政，被外界稱為「任大砲」。任志強案被認為是批評中共中央總書記習近平而肇禍。

今年二月，網路流傳一篇署名任志強的文章「人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害」，批評執政的共產黨對言論自由的嚴格管制，加劇了冠狀病毒的疫情。文章還批習近平是「一位渴望權力的小丑」；「那裡站著的不是一位皇帝在展示自己的新衣，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。

三月，任志強失聯。據南華早報獨立調查，該文確是任志強所寫。

美國之音曾引述消息人士說，任志強在3月12日被北京市紀委帶走，其長子、秘書亦被紀委控制。

7月23日，大陸官方通報，任志強嚴重違反中共黨的政治、組織、廉潔、工作和生活等紀律，並涉嫌違法貪汙、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權等罪名。該通報還指任志強「喪失理想信念，背棄初心使命，使用公款購買高爾夫球卡，家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財」。開除任的黨籍與取消待遇，移送檢察機關審查。

「長安街知事」今天發布，法院審理查明，被告人任志強於2003年至2017年間，利用職務便利，貪汙公款4974萬餘元（人民幣，下同）；收受賄賂125萬餘元；挪用公款6120萬元；濫用職權致使國有控股企業遭受特別重大損失1.167億餘元，其中國有股東華遠集團財產損失5378萬餘元，任志強個人獲利1941萬餘元。

法院認為，被告人任志強的行為分別構成貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪，依法應予懲處。鑑於被告人任志強自願如實供述自己的全部罪行，承認所指控的全部犯罪事實，並自願接受法院判決，且違法所得已全部追繳，法院對公訴機關的量刑建議予以採納，數罪併罰，合併執行有期徒刑十八年，並處罰金人民幣四百二十萬元。

宣判後，被告人任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。