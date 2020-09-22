港男在台殺女友案／林鄭：獲悉陳同佳願赴台自首 港府也願協助

港男陳同佳涉在台殺害女友潘曉穎，潘的母親受訪要求陳同佳交代投案日期，香港特首林鄭月娥出席行政會議前被問到，是否了解陳同佳目前情況及會否要求他自首，她說獲悉陳同佳願意回台自首，如有需要港府願意協助。

據香港電台報導，林鄭月娥表示，陳同佳已就香港的違法行為接受懲治，從法理上他已是自由人，香港的司法管轄範圍沒行動可以採取，但她從香港聖公會教省秘書長管浩鳴得知，陳同佳願意承擔責任到台灣自首，但過去因政情問題，之後又因疫情問題而未能展開討論，當兩地人員往來許可後，如陳同佳願意到台灣接受制裁，特區政府可提供協助。

林鄭月娥說，希望死者家屬釋懷，她說從管浩鳴得知陳同佳感到自責、自咎，願意承擔法律責任，適當時候會到台灣，等待當局處理。

被問到港府可就陳同佳自首主動做些什麼，林鄭月娥說，看不到由特區政府出面有什麼好處，因為最近就其他事與台灣方面溝通，都得不到什麼回應，她希望繼續透過管浩鳴或其他有心人協助陳同佳到台灣。