快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平暗批美 ：任何國家都不能在世界上搞霸權、霸凌、霸道

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家主席習近平21日在聯合國成立75周年紀念峰會上發表談話。新華社
大陸國家主席習近平21日在聯合國成立75周年紀念峰會上發表談話。新華社

中國大陸國家主席習近平21日在聯合國成立75周年紀念峰會上發表談話，他指出，任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道。在中美對抗升級之際，習這番話頗有暗批美國的味道。

據央視報導，習近平強調，當今世界正經歷百年未有之大變局，突如其來的新冠肺炎疫情對全世界是一次嚴峻考驗。人類已經進入互聯互通的新時代，各國利益休戚相關、命運緊密相連。全球性威脅和挑戰需要強有力的全球性應對。

習近平表示，面對新形勢新挑戰，必須嚴肅思考：世界需要一個什麼樣的聯合國？在後疫情時代，聯合國應該如何發揮作用？他並就此提出四點建議：

一是主持公道。大小國家相互尊重、一律平等是時代進步的要求，也是聯合國憲章首要原則。「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道。」單邊主義沒有出路，要堅持共商共建共享。要切實提高發展中國家在聯合國的代表性和發言權，使聯合國更加平衡地反映大多數國家利益和意願。

二是厲行法治。聯合國憲章宗旨和原則是處理國際關係的根本遵循，也是國際秩序穩定的重要基石，必須毫不動搖加以維護。各國關係和利益只能以制度和規則加以協調，「不能誰的拳頭大就聽誰的」。大國更應帶頭做國際法治的倡導者和維護者，遵信守諾，不搞例外主義，不搞雙重標準，也不能歪曲國際法，以法治之名侵害他國正當權益、破壞國際和平穩定。

三是促進合作。促進國際合作是聯合國成立的初衷，也是聯合國憲章重要宗旨。靠冷戰思維，以意識形態劃線，搞零和遊戲，既解決不了本國問題，更應對不了人類面臨的共同挑戰。

四是聚焦行動。踐行多邊主義，不能坐而論道，而要起而行之，不能只開藥方，不見療效。

習近平說，中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家，是聯合國創始會員國，也是安理會常任理事國中唯一一個發展中國家。中方將始終做多邊主義的踐行者，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。

聯合國 習近平

延伸閱讀

全天候監控 蔡霞：中共進入精緻極權統治時代

談十四五規畫 習近平：加強頂層設計

關鍵核心技術 習近平：要抓在手中

鞏固黨國連結 習近平：百姓把中共看成自家的黨

相關新聞

共軍繞台挑釁 蔡總統：怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威？

共軍近期擾台動作頻頻，蔡英文總統今天赴澎湖視導位處前線的空軍第三聯隊天駒部隊，她表示，面對近日共機繞台的挑釁，破壞區域和...

網傳曾撰文批習 「紅二代」任志強涉貪一審判18年

北京日報旗下微信公號「長安街知事」發布，9月22日，北京市第二中級人民法院依法對北京市華遠集團有限公司前董事長任志強涉嫌...

共軍空警500預警機海峽中線以東繞飛？空軍否認

蔡英文總統澎湖慰勉空軍，傳有解放軍空警500預警機在海峽中線以東繞飛。空軍司令部今（22）日表示，媒體報導內容與事實完全...

陸外交部說海峽中線不存在 吳釗燮：對這說法強烈譴責

共機日前接連擾台，中國外交部發言人汪文斌昨天表示海峽中線不存在；外交部長吳釗燮今天表示，中國大陸外交部有關台海中線的說法...

加拿大有人提議用孟晚舟換康明凱？北京打臉：性質完全不同

有報導指逾百名加拿大前外交官致信加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），呼籲釋放孟晚舟換取中國政府釋放加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）、史佩弗（Michael Spavor）...

共軍於北部灣海域軍演 粵東有登陸演習

共軍持續有軍事演習，廣西和海南海事局發警報，24日起將在中越之間的北部灣海域實彈射擊訓練。中國軍視網也刊登一組照片，指共...

遭陸拘留港人家屬：不信任大陸司法 仍盼家人中秋團聚

12名港人涉嫌偷越國（邊）境犯罪，遭大陸刑事拘留，迄今將近一個月。其中，李子賢的父母接受香港電台訪問。他的媽媽形容，兒子...

模擬炸美軍基地後 解放軍再發軍營熱血MV

人民日報微博21日發布解放軍東部戰區的軍營熱血短片，並附上一段文字：「倘若有一天，戰爭打響，我們將背負起祖國的重任和人民的希望，義無反顧，奔向戰場。守護好祖國的一寸一土，一花一草，絕不讓祖國和人民失望，請祖國放心！請人民放心！」

12港人遭扣深圳見不了律師 處境控罪一次看懂

12名偷渡港人被扣留在深圳近一個月，刑事拘留37天的期限將至，家屬委任的律師仍遲遲無法會見。而他們是否會成為首批在中國大...

港特首：深圳被扣港人逃避法律責任

香港行政長官林鄭月娥今天重申，因偷渡越境而被中國大陸當局拘捕的12名港人，是逃避香港的法律責任。另外，被扣港人家屬則批評...

港男在台殺女友案／林鄭：獲悉陳同佳願赴台自首 港府也願協助

港男陳同佳涉在台殺害女友潘曉穎，潘的母親受訪要求陳同佳交代投案日期，香港特首林鄭月娥出席行政會議前被問到，是否了解陳同佳...

習近平暗批美 ：任何國家都不能在世界上搞霸權、霸凌、霸道

中國大陸國家主席習近平21日在聯合國成立75周年紀念峰會上發表談話，他指出，任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟...

熱門新聞

共軍繞台挑釁 蔡總統：怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威？

共機連日擾台 陸外交部：不存在海峽中線

29歲女大腦內驚現「2根5公分長的針」 醫：不排除人為

共軍空警500預警機海峽中線以東繞飛？空軍否認

狼師帶2女學生半夜「喝酒開房間」 她躲廁所驚見朋友被摸遍

錢塘江大潮翻堤 整排車轉眼被沖走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。