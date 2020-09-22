習近平暗批美 ：任何國家都不能在世界上搞霸權、霸凌、霸道

中國大陸國家主席習近平21日在聯合國成立75周年紀念峰會上發表談話，他指出，任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道。在中美對抗升級之際，習這番話頗有暗批美國的味道。

據央視報導，習近平強調，當今世界正經歷百年未有之大變局，突如其來的新冠肺炎疫情對全世界是一次嚴峻考驗。人類已經進入互聯互通的新時代，各國利益休戚相關、命運緊密相連。全球性威脅和挑戰需要強有力的全球性應對。

習近平表示，面對新形勢新挑戰，必須嚴肅思考：世界需要一個什麼樣的聯合國？在後疫情時代，聯合國應該如何發揮作用？他並就此提出四點建議：

一是主持公道。大小國家相互尊重、一律平等是時代進步的要求，也是聯合國憲章首要原則。「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道。」單邊主義沒有出路，要堅持共商共建共享。要切實提高發展中國家在聯合國的代表性和發言權，使聯合國更加平衡地反映大多數國家利益和意願。

二是厲行法治。聯合國憲章宗旨和原則是處理國際關係的根本遵循，也是國際秩序穩定的重要基石，必須毫不動搖加以維護。各國關係和利益只能以制度和規則加以協調，「不能誰的拳頭大就聽誰的」。大國更應帶頭做國際法治的倡導者和維護者，遵信守諾，不搞例外主義，不搞雙重標準，也不能歪曲國際法，以法治之名侵害他國正當權益、破壞國際和平穩定。

三是促進合作。促進國際合作是聯合國成立的初衷，也是聯合國憲章重要宗旨。靠冷戰思維，以意識形態劃線，搞零和遊戲，既解決不了本國問題，更應對不了人類面臨的共同挑戰。

四是聚焦行動。踐行多邊主義，不能坐而論道，而要起而行之，不能只開藥方，不見療效。

習近平說，中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家，是聯合國創始會員國，也是安理會常任理事國中唯一一個發展中國家。中方將始終做多邊主義的踐行者，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。