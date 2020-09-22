陸外交部說海峽中線不存在 吳釗燮：對這說法強烈譴責

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共機日前接連擾台，中國外交部發言人汪文斌昨天表示海峽中線不存在；外交部長吳釗燮今天表示，中國大陸外交部有關台海中線的說法，就等於摧毀了台海現狀，外交部對中國大陸外交部這樣的說法給予強烈譴責。

吳釗燮今天出席投資歐盟論壇活動，會前受訪時表示，他要鄭重說明，中華民國台灣就是一個主權獨立的國家，我們的政府在領土範圍之內行使排他性的管轄權，這是一個事實，也是台海兩岸的現狀。

吳釗燮表示，台海中線雖然是我們思考出來的一條線，過去這麼多年台灣和中國大陸之間以海峽相隔，台海中線在過去這麼多年來，是一個避免兩岸軍事衝突維持台海和平與穩定的象徵，中國大陸外交部的說法，就好像在香港強加港版國安法一樣，摧毀香港的一國兩制，「海峽中線不存在」說，摧毀了台海的現狀。

吳釗燮說，外交部代表政府對中國大陸的外交部的說法予以強烈的譴責，要求中國大陸政府恢復到文明的國際標準，也呼籲國際社會正視中國軍機不斷跨越台海中線，破壞台海兩岸的穩定、和平，威脅台灣的人民，並要求中國大陸政府停止這一切行為。

陸委會主委陳明通上午在立院被問及此事，僅表示外交部已經說明，陸委會立場與外交部相同。