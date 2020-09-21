關押四年首見八旬母  黃琦疑獄中營養不良

「六四天網」創辦人黃琦在被中國當局關押近4年後，終於在9月17日與母親蒲文清在監獄以視頻方式會面。蒲文清表示會面時發現黃琦雙手紅腫，細問後得知黃琦每周只能吃兩顆雞蛋，她認為這顯示黃琦明顯營養不良。

黃琦於2016年11月遭中國政府逮捕後，於2019年因「故意洩露國家秘密故意洩露國家秘密」與「為境外非法提供國家秘密為境外非法提供國家秘密」被判刑12年。其母蒲文清高齡87歲，自從黃琦入獄後不斷申請探視，卻屢遭中國當局拒絕。

黃琦親友團的成員王晶向自由亞洲電台表示，蒲文清患有白內障，視力模糊，她只看見黃琦手腳，當她叫黃琦把手腳伸出來讓她看時，她問黃琦腳會不會腫，黃琦回答說會腫。蒲文清說大多數時間是在詢問黃琦的病情，而她也告訴黃琦，手腳會腫可能是低蛋白，所以應該每天吃一顆雞蛋，但是當黃琦回說一周只吃兩顆雞蛋時，會面時間就到了。

德國之聲9月21日上午短暫的與蒲文清取得聯系，她表明自己目前不方便接受媒體訪問，但對外界關心黃琦案件表示感謝。

律師不獲見黃琦

蒲文清在推特上一段視頻中講到，她向黃琦提出每個月增加一次打電話回家的時間，但她不清楚獄方會否准許這個請求。她說：「不知道疫情何時可以解控，因為現在律師都見不到黃琦，當局說是目前全國疫情的關系，不能讓律師見黃琦。即使疫情解控後，還要中央司法部發通知給司法廳，司法廳再發給監獄。現在就不知道要等到何時。」

此外，蒲文清也在該段視頻中透露自己還是想活，希望可以「力爭活下去」，等黃琦回家。她透露：「我目前糖尿病並發症到華西醫科大學四級，教授對我說他不敢處理我的病情，也說他沒有能力處理。他認為因為我病情特殊，所以他叫我到最高級的教授處理。」

蒲文清補充說，她看該名醫生的掛號費是99人民幣，但是最後該名醫生只開了價值6.5塊人民幣的止痛藥，除了能止痛外，其他什麼都沒有。她說：「雖然我覺得在絕望中生存，但我還是要盡量想辦法能多活一天，能夠等他出來就更好了。這只是我的想像，實際上不可能。」

公開信提到「來日不多」

事實上，蒲文清2020年4月以《黃琦母親最後的告白》為題發表公開信，表示自己一直受到當局監控，並說她認為當局這麼做的目的就是不想讓她活了。此外，當局也規定她不能去北京，不能接受媒體采訪，也不能與正在告狀或上訪的人見面。

蒲文清在信中還提到，當局也要求她不能替黃琦請維權律師，請的律師都要經過當局的批准，沒有批准就不能請，即便請了也不會讓律師見到黃琦。蒲文清當時寫道，自己目前已患有多種疾病，腫瘤也在全身擴散。對她而言，有生之年能見到黃琦是她最大的心願，但她深知這個希望小的很。

黃琦因創辦並營運網站「六四天網」，專注於報導中共官員腐敗丶侵犯人權以及中國媒體不能報導的敏感議題，而在2016年11月於四川成都被拘捕。黃琦被拘捕的幾周前，「六四天網」剛獲得無國界記者頒發媒體自由獎。

黃琦在2019年7月29日被四川省綿陽市中級人民法院以「故意洩露國家秘密罪」及「為境外非法提供國家秘密罪」，判刑12年並剝奪政治權利4年。法庭資料顯示，黃琦是習近平2012年上台以來，受到最嚴厲判決的其中一個中國異議人士。

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