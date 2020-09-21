微信改名WeCom躲美禁令？中網民群嘲 騰訊：不同產品

美國政府原定9月20日起要求騰訊公司旗下的微信（WeChat）在美國下架，但據外媒報導，WeChat日前先一步將海外版的WeChat更名為WeCom，以躲避美國的禁令。儘管騰訊昨天回應稱WeCom和WeChat是完全不同的產品，仍引來中國網民一陣群嘲。

美國政府基於「保護美國國家安全」，原定20日起要求蘋果公司（Apple Inc.）及Google母公司Alphabet移除微信應用程式，但美國法官在20日對這項命令發布臨時禁制令，意謂「WeChat禁令」被暫停。美國華人WeChat用戶組織「美國微信用戶聯合會」表示，成功叫停總統令，對在美華人來說是一次來之不易的歷史性的勝利。

不過，路透報導，騰訊公司已在美國禁令生效之前，將WeChat的應用程序更名為WeCom，作為WeChat的潛在替代者。

美國之音報導，根據美國專利及商標局的紀錄，騰訊為微信改名的商標註冊發生在8月19日。路透引述騰訊公司兩位消息人士稱，WeCom不在美國對WeChat相關交易禁令的範圍內。但騰訊似乎沒有積極推廣WeCom，因為下載量也沒有激增。

對此，一財網昨天引述騰訊公司回應稱，WeCom是企業微信的海外版，是基於組織和企業的內外部溝通管理工具，和WeChat是完全不同的產品。

儘管騰訊公司的回應看似澄清外媒認為WeChat改名為WeCom是為了躲避美國禁令的說法，但仍引來中國網民的嘲諷。美國之音報導稱，有推特網友認為「無論微信改成什麼名字也一定受到制裁」，「你以為換個馬甲人家就不認識你了？」，「美國政府若有這麼笨的話，TikTok早就改名了」，還有網民打趣說「改成WC吧」。

也有網民認為WeChat海外版更名頗有創意，「還是騰訊技高一籌」，「好漢不吃眼前虧，能屈能伸」。

對於WeChat改名WeCom可能是躲避禁令的說法，自由亞洲電台此前曾引述美國商務部官員表示，禁令條文中已經考慮到這種情況。微信禁令中包括禁止「在美國境內開發或可訪問的軟件或服務的功能中，使用微信或TikTok的組成代碼功能或服務」。

另針對美國總統川普批准甲骨文聯手沃爾瑪收購TikTok，TikTok禁令看似出現轉機，環球時報總編輯胡錫進昨天在微博表示，這比起當初美方要求的TikTok關掉或完全賣給美國公司來說，給字節跳動造成的損失要小，也體現出字節跳動的維權起到某種效果。