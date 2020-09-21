陳同佳案將滿1年 被害人潘曉穎母親籲：盡快赴台投案

去年港男陳同佳來台旅遊殺害同行女友，從而引發香港反送中抗爭，他在香港因「洗黑錢罪」刑滿出獄至今已將近11個月，卻未履當初行承諾來台投案。受害人潘曉穎的母親接受港媒專訪表示，「人在做，天在看，天網恢恢，疏而不漏」，呼籲陳同佳盡快去台灣投案，才對得起死去的女兒。

港媒立場新聞報導，潘曉穎母親表示，從陳同佳去年10月出獄，到台灣大選、農曆新年、疫情，等待無了期，認為兩地疫情經已緩和，疫情不可能再是遲遲未行動的理由。

她強調，台灣當局早已與香港警務處開通「單一特別窗口」，隨時準備陳赴台投案，惟陳同佳又要求警方保護，令人感到好無奈、無助及難過。

談到當初就事件尋求民建聯協助，她說，因當時徬徨無助、六神無主，在朋友介紹下找民建聯協助，只要求香港與台灣做司法互助，以處理女兒案件，卻不知道引起一連串社會事件。