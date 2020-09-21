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不可靠實體清單衝擊？滙豐控股股價跌8年新低

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
環球時報引述消息稱，滙豐及聯邦快遞（FedEx）可能被列入「不可靠實體清單」第一批名單。網易財經
環球時報引述消息稱，滙豐及聯邦快遞（FedEx）可能被列入「不可靠實體清單」第一批名單。網易財經

大陸「不可靠實體清單規定」，被指是反制美國打壓大陸企業華為、字節跳動旗下的TikTok及騰訊旗下的WeChat（微信）等。市場關注哪些企業會被列入不可靠實體清單，環球時報引述消息稱，滙豐及聯邦快遞（FedEx）極可能被列入第一批清單。

受消息影響，滙豐控股21日盤中跌近4%，至港幣29.75元，以前復權計，股價創2012年以來新低，最新總市值約港幣6156億元。

值得注意，環球時報報導，「不可靠實體清單規定」細節發布時，也提到FedEx及滙豐，指兩間公司因涉及華為、孟晚舟事件而受到批評。

人民日報曾發文，孟晚舟案完全是美國炮制的政治案件，滙豐銀行參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演了極不光彩的角色。孟晚舟是清白的。滙豐則回應，對華為沒有任何惡意，從未設置陷阱誘捕華為。而FedEx因涉轉運華為包裹至美國，同樣受到猛烈批評。

網易財經報導，大陸商務部條約法律司負責人表示，此清單不針對特定國家或實體，清單亦沒有預設時間表和企業名單。又稱其僅針對極少數違法的外國實體，不會任意擴大範圍，而列入清單的程序是透明規範；外國實體在被調查過程中有權陳述、申辯。

另有消息透露，大陸準備將一些美國公司列入清單，施加限制或調查包括蘋果、思科及高通，並暫停向波音購買飛機，以回應美國威脅停止向華為供應晶片。

滙豐控股今（21）日盤中跌近4%，至港幣29.75元，股價創2012年以來新低。騰訊股市
滙豐控股今（21）日盤中跌近4%，至港幣29.75元，股價創2012年以來新低。騰訊股市

孟晚舟 微信 滙豐銀行

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