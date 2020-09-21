TikTok的4大傳言 字節跳動發文澄清

北京字節跳動21日在微信公眾號發文澄清四大傳言稱，TikTok Global是字節跳動持股80%的子公司、甲骨文不涉及占有TikTok的源代碼、否認TikTok Global方案向美國財政部交稅50億美元、否認在美設50億美元的教育基金。

北京日報報導，為確保1億美國用戶能夠繼續使用TikTok，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照相關共識推進商議，希望盡快達成符合美國和大陸法律要求的合作協議。

針對三方合作存在的部分傳言，北京字節跳動發文澄清。首先，關於TikTok Global的主要股東為美國投資人，字節跳動會失去TikTok的控制權。字節跳動解釋，TikTok Global是字節跳動持股100%的子公司，總部在美國。TikTok Global計畫啟動一輪小比率的Pre－IPO融資，融資後TikTok Global將成為字節跳動持股80%的控股子公司。

TikTok Global的董事會包括字節跳動的創始人和字節跳動的現任董事，以及沃爾瑪CEO。TikTok Global還將啟動上市計畫，進一步增強公司治理結構和透明度。

其次，關於甲骨文可能利用並占有TikTok的源代碼。字節跳動表示，目前的方案中，不涉及任何算法和技術的轉讓。甲骨文對TikTok美國的源代碼擁有安全檢查的權限。

展示源代碼是跨國企業遭遇本土數據安全顧慮的通用解決方案。2016年，微軟在北京成立技術透明中心，大陸技術專家可以查看微軟產品和服務的源代碼，檢測其安全性。2019年，思科在德國波恩開設技術驗證服務中心，用以向德國聯邦信息安全局公開驗證其5G源代碼是否合規。

第三，關於TikTok Global將因此方案向美國財政部交稅50億美元。字節跳動回應，所謂向美國財政部交稅50億美元，是對TikTok未來幾年業務發展所需繳納的企業所得稅和其他經營稅的一個預測。TikTok對未來的發展充滿信心，但實際稅額還需根據業務的發展實際情況和美國的稅收結構而定。對於稅款的預測與此次合作方案無關。

最後，關於總額為50億美元的教育基金。字節跳動指出，公司也是從新聞中第一次聽說此事。公司一直致力於教育領域的投入，也計畫和合作夥伴、全球股東一起為全球的學生啟動基於AI和視頻技術的在線課堂項目。