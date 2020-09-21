涉賣情報給中間諜 英軍情6處前雇員被調查

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電

據BBC報導，英國情報機構軍情六處（MI6）前雇員卡麥隆（Fraser Cameron）因涉嫌向中國駐布魯塞爾的間諜記者出售有關歐盟的敏感情報，並獲得數以千計歐元的報酬，而遭到英國與比利時政府調查。不過，卡麥隆否認這些指控，稱自己早已脫離情報圈，現在根本接觸不到「任何機密保密情報」。

報導指，卡麥隆1976年至1991年曾任職於MI6，也曾在英國外交部和歐洲委員會工作，現在是一名商人，經營智庫歐亞中心（EU-Asia Centre）。他對媒體表示，這些指控「荒謬」且「毫無根據」，自己是因為歐亞中心的工作與中國有「廣泛的聯繫」，但他也承認，「他們（中方人員）中的有些人可能會有雙重身分」。

一個要求匿名的英國政府官員表示，對卡麥隆的調查由英國和比利時合作進行了相當長的一段時間，最近幾個月取得了突破進展。據英國金融時報引述比利時國家安全部門表示，卡麥隆被指稱的出售情報行為，對設在比利時首都的歐洲各機構「顯然構成威脅」。

報導引述安全事務記者加德納（Frank Gardner）的說法稱，英國越來越擔心中國收集有關歐盟和英國脫歐的秘密情報。

英國 卡麥隆 比利時

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