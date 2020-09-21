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英駐中大使拿「習語錄」拍照 挨批媚共

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電
英國新任駐北京大使吳若蘭（左）16日在推特上貼出一張照片，是她當天在中國駐英使館與中國駐英大使劉曉明（右）合舉「習近平談治國理政」英文版的照片。（取材自吳若蘭推特）
英國新任駐北京大使吳若蘭（左）16日在推特上貼出一張照片，是她當天在中國駐英使館與中國駐英大使劉曉明（右）合舉「習近平談治國理政」英文版的照片。（取材自吳若蘭推特）

英國新任駐中國大使吳若蘭（Caroline Wilson）6月獲任命，本月到任。她16日在推特上貼出一張照片，是她當天在中國駐英使館與中國駐英大使劉曉明合舉「習近平談治國理政」英文版的照片，引起網友譁然，質疑她能否維護英國價值和利益。劉曉明則在當天會面時，提到中英關係正處在十字路口，只要雙方互不干涉內政，就能早日重回正軌。

劉曉明在談話中提到，希望吳若蘭能為推動中英關係發展發揮積極作用，希望兩國能遵守國際關係基本準則，特別是互相尊重主權和領土完整、互不干涉內政和平等互利。

吳若蘭則表示，英中關係正處於關鍵時刻，英方願意與中方坦誠對話，深化貿易投資、一帶一路等領域合作，加強國際協作，令英中關係更好惠及兩國。

吳若蘭事後在推文中說：「趕赴北京之前與劉曉明大使一次非常寶貴的會晤。我們能夠、也必須與中方在氣候、衛生、貿易、以及比較棘手的問題上，展開富有雄心的合作。我期待本著英國價值觀，推動英中之間成熟、積極的關係。」

英國最近在禁止中國電信巨頭華為參與5G網絡建設以及香港等問題上態度強硬，吳若蘭的推文被一些人解讀為是在向北京示好。

美國之音報導，截至18日，英國駐中使館官方推特收到1000多條相關留言，絕大多數網友認為這則推文極為不合時宜。一位網友留言：「手舉習語錄，她還怎麼可能同時高舉英國價值呢？」另一位網友說：「劉曉明自己也沒有貼這張照片。」

相形之下，劉曉明在與吳若蘭會晤之後在自己官方推特上貼出的兩人合照，較為中規中矩，並沒有高舉「習語錄」。

對於吳若蘭的照片引發爭議，澳洲著名學者兼政論作家漢密爾頓說：「在我看來，相較於英國全國上下今年的政治變動，英國外交界顯然落後於時代了；英國外交界尚未因中共的野心及其殘酷無情的行為方式而覺醒。」

英國前駐華外交官蓋思德（Roger Garside）則說：「以我過去多年從事外交生涯的經驗，我對我國剛被任命的派駐中國的大使能有這樣的行為，感到震驚。我從來沒有見過任何一個英國外交官會有如此行為。」

英國

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