安徽族譜除名 龐培歐首席中國顧問余茂春譏「鬧劇」

美籍華裔學者余茂春是美國務卿龐培歐的首席中國政策和規劃顧問，主張美國強硬對抗中國，繼被母校重慶永川中學「除名」，最近又疑遭安徽故鄉余氏家族痛斥為「漢奸」，逐出族譜。余茂春形容相關事件如「鬧劇」。

據星島網報導，余茂春透過個人推特帳號回應說：「把我的名字從一個我從未聽說，也從未關心過的族譜上刪除，這似乎很奇怪。這場鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。」

報導指，余茂春1962年出生於安徽，在重慶長大。網上流傳約一分鐘的短片顯示，某會議室掛著「憤怒聲討漢奸余茂春 開除余茂春族籍 驅逐出族譜」的標語，一群老人聚在一起。第一個發言的老人用濃厚的口音說，余氏宗族聲討「漢奸」余茂春，然後請另一人通報余茂春「罪行」。網上有未經證實消息指，會議發生在安徽壽縣，時間是9月6日。

余茂春曾是重慶永川中學的文科高考狀元，名字刻在校園牆上，7月底網路流傳的一則短片顯示，工人正把他的高考狀元的大名從石碑鑿除。