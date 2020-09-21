快訊

直播／集體收賄案偵查終結…5名立委全被起訴 北檢說明

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安徽族譜除名 龐培歐首席中國顧問余茂春譏「鬧劇」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
美國國務卿龐培歐首席中國顧問余茂春。（取自環球網）
美國國務卿龐培歐首席中國顧問余茂春。（取自環球網）

美籍華裔學者余茂春是美國務卿龐培歐的首席中國政策和規劃顧問，主張美國強硬對抗中國，繼被母校重慶永川中學「除名」，最近又疑遭安徽故鄉余氏家族痛斥為「漢奸」，逐出族譜。余茂春形容相關事件如「鬧劇」。

據星島網報導，余茂春透過個人推特帳號回應說：「把我的名字從一個我從未聽說，也從未關心過的族譜上刪除，這似乎很奇怪。這場鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。」

報導指，余茂春1962年出生於安徽，在重慶長大。網上流傳約一分鐘的短片顯示，某會議室掛著「憤怒聲討漢奸余茂春 開除余茂春族籍 驅逐出族譜」的標語，一群老人聚在一起。第一個發言的老人用濃厚的口音說，余氏宗族聲討「漢奸」余茂春，然後請另一人通報余茂春「罪行」。網上有未經證實消息指，會議發生在安徽壽縣，時間是9月6日。

余茂春曾是重慶永川中學的文科高考狀元，名字刻在校園牆上，7月底網路流傳的一則短片顯示，工人正把他的高考狀元的大名從石碑鑿除。

高考 龐培歐 華裔

延伸閱讀

傳中梵擬延長協議 龐培歐警告恐危及教廷威信

美要脅共同制裁伊朗 聯合國不甩

傳日美澳印10月開四方外長會議 菅義偉將會龐培歐

不顧國際反對 美片面宣布對伊朗重施聯合國制裁

相關新聞

安徽族譜除名 龐培歐首席中國顧問余茂春譏「鬧劇」

美籍華裔學者余茂春是美國務卿龐培歐的首席中國政策和規劃顧問，主張美國強硬對抗中國，繼被母校重慶永川中學「除名」，最近又疑...

台北上海 視訊共嬋娟

「多年來，我們在彼此的互動交流中建立了深厚的友誼。在這裡，我預祝奉賢區的好朋友們中秋快樂！」18日下午，台北市南港區仁福里里長吳肇輝通過視訊連線的方式，送上了一份特別的祝福。

兩岸短片大賽 德陽「殺雞」奪獎

近日，We愛·第四屆兩岸青年短片大賽頒獎典禮，以上海、台北兩地視訊連線的形式舉行，兩岸青年用鏡頭語言講述關於「我們愛」的故事。其中，來自四川德陽的青年創作團隊拍攝製作的短片「殺雞」表現不俗，首次參展即獲得銅獎。

台灣導演薛穎穜 紀錄片挺武漢

居住在武漢的台青薛穎穜，親歷武漢封城，拍成紀錄片「76天台灣導演在武漢」，創作四首歌為武漢加油。如今經歷武漢復甦，他加快腳步工作，用自身的感受和電影作品，發揚武漢人「敢為人先」的精神。

港人在台工作難 蔡總統：檢視制度

美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓等官員，日前在台會見銅鑼灣書店店主林榮基等人，並與在台的港中維權人士座談，林榮基提...

共軍發布影片模擬炸美軍基地 卻遭質疑用美電影片段

中共解放軍近來不斷對台灣和美國發出警告，並透過官媒一再大秀肌肉。中共空軍官方微搏19日公布了一則短片，內容為以轟炸機「轟...

解放軍又軍演！21日起黃海南部進行實彈射擊

大陸連雲港海事局官網20日發布公告指出，中共解放軍將於21日至23日每天上午8時到下午6時在黃海南部（連雲港外海）進行實...

駁汪洋 陸委會：北京文攻武嚇才是風險升高原因

中國全國政協主席汪洋聲稱，台灣有人要限制兩岸交流合作，「挾洋自重、鋌而走險」。陸委會下午表示，北京文攻武嚇，無法務實處理...

被扣深圳12港人家屬報案 要求警方交待案情

12名港人涉嫌偷渡被拘押在深圳，他們的家屬今天赴香港警察總部報案，要求警方交待詳細案情、港府確認他們的狀況，及確保家屬委...

英駐北京大使曬照拿「習語錄」 被批媚共有失身分

英國新任駐北京大使吳若蘭（Caroline Wilson）6月獲任命，本月到任。她16日在推特上貼出一張照片，是她當天在...

人民日報：陸無意取代美國 但絕不吞損害核心利益苦果

中美對立情勢升溫，中共中央機關報人民日報今天發表「鐘聲」評論稱，中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗，但絕不會吞下...

劉結一：兩岸關係好 台胞利益福祉才有根本保障

大陸國台辦主任劉結一19日下午在廈門市海滄區走訪台灣青年參與鄉村建設情況並與在閩台灣青年代表座談，勉勵他們為中華民族偉大...

熱門新聞

《花木蘭》劉亦菲替身曝光 網驚：比女主角還正！

共機兩天37架逼近台灣 陸網「武統」聲浪沸騰

貧困藏族美女直播主被前夫縱火焚身 父求助募得逾百萬善款

台海不平靜解方 吳成典：一國兩制台灣方案

婦人生吃30隻螃蟹後果慘 「感染近十種寄生蟲」嚇壞醫生

解放軍又軍演！21日起黃海南部進行實彈射擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。