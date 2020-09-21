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台北上海 視訊共嬋娟

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「多年來，我們在彼此的互動交流中建立了深厚的友誼。在這裡，我預祝奉賢區的好朋友們中秋快樂！」18日下午，台北市南港區仁福里里長吳肇輝通過視訊連線的方式，送上了一份特別的祝福。

新華社報導，這是一場以「明月照兩岸，兩岸一家親」為主題的中秋「雲交流」，視訊兩端分別連接上海市奉賢區和台北市南港區。

過去五年間，奉賢區和南港區交流十分熱絡。奉賢區多位居委會主任曾到訪南港區，南港區三重里、玉成里、萬福里、鴻福里、聯成里等社區的里長們也先後來到奉賢區參訪。

社區治理、社區養老、社區文化……社區管理的重點和難點成為兩岸「小巷總理」們熱議的話題，不少創新的模式和經驗也為彼此提供借鑒。

去年6月奉賢區金海街道金水苑居委會主任陸傑赴南港區參訪，當地推行的長者照護「時間銀行」模式給他留下了深刻印象。「眼下，我們也啟動了『小手牽大手項目』，已有30多位年紀相對較輕的『小老人』加入了照顧年長『老老人』的行列。」陸傑說。

疫情令實地互訪受到影響，卻未阻斷奉賢區和南港區的互動交流。中秋佳節前夕，兩區以視訊連線的方式展開了一場特殊的文化交流。

中秋 北市 疫情

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