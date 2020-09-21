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兩岸短片大賽 德陽「殺雞」奪獎
近日，We愛·第四屆兩岸青年短片大賽頒獎典禮，以上海、台北兩地視訊連線的形式舉行，兩岸青年用鏡頭語言講述關於「我們愛」的故事。其中，來自四川德陽的青年創作團隊拍攝製作的短片「殺雞」表現不俗，首次參展即獲得銅獎。
本次大賽共收到參賽作品2078部，共有60部入圍，最終12部作品獲獎。「殺雞」選材於川西壩子的農村生活，小朋友許多米有一隻從小養大的公雞多多，爸爸許貴曾答應許多米，只要數學考到60分，就不殺公雞，但因為一場祭祖家宴，許貴擅自決定殺雞祭祖，許多米及時趕到制止……。該片片長僅5分鐘，通過兒童的視角來詮釋兩代人不同的觀念，幽默、荒誕而又兼具哲思。
今年7月，「殺雞」曾入圍第八屆加拿大溫哥華國際華語電影節首批片單，被確定為電影節開幕式展映影片。導演郭凌表示，此次能夠拿到兩岸青年短片大賽的獎項，感到很榮幸，也為德陽的影視製作水準感到驕傲；希望今後繼續創作出更優秀的作品，讓德陽、四川的當代本土文化傳播得更遠、更廣。
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