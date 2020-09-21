台灣導演薛穎穜 紀錄片挺武漢

居住在武漢的台青薛穎穜，親歷武漢封城，拍成紀錄片「76天台灣導演在武漢」，創作四首歌為武漢加油。如今經歷武漢復甦，他加快腳步工作，用自身的感受和電影作品，發揚武漢人「敢為人先」的精神。

紅薏米影視創辦人薛穎穜在海峽論壇表示，年初新冠疫情，他和所有武漢人一樣，都被砸懵了。當時他正忙新電影的籌備，疫情一來，壓力排山倒海，甚至有投資方抽資金。如果回去，不知什麼時候才能回到武漢，不回去，遠在台灣的家人每天都瘋狂打電話給他，覺得武漢「太危險了」。

有好幾次搭包機回台的機會，他選擇留下。薛穎穜說，當時真的感覺自己很勇敢，沒有親身經歷的人可能很難想像，身處疫情第一線的焦灼和掙扎。1月23日「封城」後最初幾天，從住處到辦公室步行途中，出於職業習慣，他拍下所見所聞、所感所悟。即便後來要在小區居家隔離，也堅持用鏡頭還原這個城市，發給台灣親友看。因為「展示真實的狀況，謠言就會不攻自破。」

被長時間隔離，薛穎穜說，難免絕望，因為疫情不知道什麼時候結束，但透過窗戶往下看，那些來武漢抗疫的醫護人員、志工，每個人都投入一線，不懼危險、無私奉獻的時候，突然就安心下來，看到這整個國家凝聚力。

從封城到解封的76天，薛穎穜除向湖北紅十字會捐款，還用烏克麗麗自彈自唱，創作四首短歌為武漢加油。

武漢解封之日，他用封城時拍的素材製作了紀錄片，就叫「76天台灣導演在武漢」。很多台灣人在大陸紛紛挺他，大家主動在片中出鏡，異口同聲說，「我是台灣同胞，我挺武漢」。瞬間，他感覺到兩岸真真切切地連結在一起，血脈沸騰，心潮澎湃。

薛穎穜說，人生有很多事情，就像船後的波紋，總是過後才能看得到其中的美。6月6日他執導的電影「夢里杜鵑花」正式開機。目前這部電影即將在網上播映。

之所以把公司取名「紅薏米」，薛穎穜說，因薏米是自己家鄉屏東的特產。一粒米，是一粒種子。選擇把這顆種子種在武漢，是他相信，自己必能夠有沉甸甸的收穫。