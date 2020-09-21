快訊

直播／集體收賄案偵查終結…5名立委全被起訴 北檢說明

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣導演薛穎穜 紀錄片挺武漢

聯合報 / 特派記者賴錦宏／廈門報導
居住在武漢的台青薛穎穜，親歷武漢封城，拍成紀錄片「76天台灣導演在武漢」。 記者賴錦宏／攝影
居住在武漢的台青薛穎穜，親歷武漢封城，拍成紀錄片「76天台灣導演在武漢」。 記者賴錦宏／攝影

居住在武漢的台青薛穎穜，親歷武漢封城，拍成紀錄片「76天台灣導演在武漢」，創作四首歌為武漢加油。如今經歷武漢復甦，他加快腳步工作，用自身的感受和電影作品，發揚武漢人「敢為人先」的精神。

紅薏米影視創辦人薛穎穜在海峽論壇表示，年初新冠疫情，他和所有武漢人一樣，都被砸懵了。當時他正忙新電影的籌備，疫情一來，壓力排山倒海，甚至有投資方抽資金。如果回去，不知什麼時候才能回到武漢，不回去，遠在台灣的家人每天都瘋狂打電話給他，覺得武漢「太危險了」。

有好幾次搭包機回台的機會，他選擇留下。薛穎穜說，當時真的感覺自己很勇敢，沒有親身經歷的人可能很難想像，身處疫情第一線的焦灼和掙扎。1月23日「封城」後最初幾天，從住處到辦公室步行途中，出於職業習慣，他拍下所見所聞、所感所悟。即便後來要在小區居家隔離，也堅持用鏡頭還原這個城市，發給台灣親友看。因為「展示真實的狀況，謠言就會不攻自破。」

被長時間隔離，薛穎穜說，難免絕望，因為疫情不知道什麼時候結束，但透過窗戶往下看，那些來武漢抗疫的醫護人員、志工，每個人都投入一線，不懼危險、無私奉獻的時候，突然就安心下來，看到這整個國家凝聚力。

從封城到解封的76天，薛穎穜除向湖北紅十字會捐款，還用烏克麗麗自彈自唱，創作四首短歌為武漢加油。

武漢解封之日，他用封城時拍的素材製作了紀錄片，就叫「76天台灣導演在武漢」。很多台灣人在大陸紛紛挺他，大家主動在片中出鏡，異口同聲說，「我是台灣同胞，我挺武漢」。瞬間，他感覺到兩岸真真切切地連結在一起，血脈沸騰，心潮澎湃。

薛穎穜說，人生有很多事情，就像船後的波紋，總是過後才能看得到其中的美。6月6日他執導的電影「夢里杜鵑花」正式開機。目前這部電影即將在網上播映。

之所以把公司取名「紅薏米」，薛穎穜說，因薏米是自己家鄉屏東的特產。一粒米，是一粒種子。選擇把這顆種子種在武漢，是他相信，自己必能夠有沉甸甸的收穫。

武漢 疫情 封城

延伸閱讀

「歐陽盆栽」導演離世 蕭敬騰悼念「要學習珍惜」

海峽論壇大會今登場 政協主席汪洋恐缺席

陸抗疫內宣劇醜化女性？ 現實...她們才是主力

海峽論壇座位表曝光 不見政協主席汪洋

相關新聞

安徽族譜除名 龐培歐首席中國顧問余茂春譏「鬧劇」

美籍華裔學者余茂春是美國務卿龐培歐的首席中國政策和規劃顧問，主張美國強硬對抗中國，繼被母校重慶永川中學「除名」，最近又疑...

台北上海 視訊共嬋娟

「多年來，我們在彼此的互動交流中建立了深厚的友誼。在這裡，我預祝奉賢區的好朋友們中秋快樂！」18日下午，台北市南港區仁福里里長吳肇輝通過視訊連線的方式，送上了一份特別的祝福。

兩岸短片大賽 德陽「殺雞」奪獎

近日，We愛·第四屆兩岸青年短片大賽頒獎典禮，以上海、台北兩地視訊連線的形式舉行，兩岸青年用鏡頭語言講述關於「我們愛」的故事。其中，來自四川德陽的青年創作團隊拍攝製作的短片「殺雞」表現不俗，首次參展即獲得銅獎。

台灣導演薛穎穜 紀錄片挺武漢

居住在武漢的台青薛穎穜，親歷武漢封城，拍成紀錄片「76天台灣導演在武漢」，創作四首歌為武漢加油。如今經歷武漢復甦，他加快腳步工作，用自身的感受和電影作品，發揚武漢人「敢為人先」的精神。

港人在台工作難 蔡總統：檢視制度

美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓等官員，日前在台會見銅鑼灣書店店主林榮基等人，並與在台的港中維權人士座談，林榮基提...

共軍發布影片模擬炸美軍基地 卻遭質疑用美電影片段

中共解放軍近來不斷對台灣和美國發出警告，並透過官媒一再大秀肌肉。中共空軍官方微搏19日公布了一則短片，內容為以轟炸機「轟...

解放軍又軍演！21日起黃海南部進行實彈射擊

大陸連雲港海事局官網20日發布公告指出，中共解放軍將於21日至23日每天上午8時到下午6時在黃海南部（連雲港外海）進行實...

駁汪洋 陸委會：北京文攻武嚇才是風險升高原因

中國全國政協主席汪洋聲稱，台灣有人要限制兩岸交流合作，「挾洋自重、鋌而走險」。陸委會下午表示，北京文攻武嚇，無法務實處理...

被扣深圳12港人家屬報案 要求警方交待案情

12名港人涉嫌偷渡被拘押在深圳，他們的家屬今天赴香港警察總部報案，要求警方交待詳細案情、港府確認他們的狀況，及確保家屬委...

英駐北京大使曬照拿「習語錄」 被批媚共有失身分

英國新任駐北京大使吳若蘭（Caroline Wilson）6月獲任命，本月到任。她16日在推特上貼出一張照片，是她當天在...

人民日報：陸無意取代美國 但絕不吞損害核心利益苦果

中美對立情勢升溫，中共中央機關報人民日報今天發表「鐘聲」評論稱，中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗，但絕不會吞下...

劉結一：兩岸關係好 台胞利益福祉才有根本保障

大陸國台辦主任劉結一19日下午在廈門市海滄區走訪台灣青年參與鄉村建設情況並與在閩台灣青年代表座談，勉勵他們為中華民族偉大...

熱門新聞

《花木蘭》劉亦菲替身曝光 網驚：比女主角還正！

共機兩天37架逼近台灣 陸網「武統」聲浪沸騰

貧困藏族美女直播主被前夫縱火焚身 父求助募得逾百萬善款

台海不平靜解方 吳成典：一國兩制台灣方案

婦人生吃30隻螃蟹後果慘 「感染近十種寄生蟲」嚇壞醫生

解放軍又軍演！21日起黃海南部進行實彈射擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。