共軍發布影片模擬炸美軍基地 卻遭質疑用美電影片段

中共解放軍近來不斷對台灣和美國發出警告，並透過官媒一再大秀肌肉。中共空軍官方微搏19日公布了一則短片，內容為以轟炸機「轟-6K」模擬轟炸美國關島基地，然而，有眼尖的網友發現，該部影片疑似偷用了多部美國電影的片段，引起討論和質疑。

中國人民解放軍空軍官方微博（@空軍在線）19日發布宣傳片「戰神轟-6k，出擊！」，同時還附上一段文字：「我們是祖國空天安全的捍衛者，我們有自信、有能力，時刻捍衛祖國空天安全！戳視頻，看大國佩劍，千里點穴。」

但外媒指出，該部影片中有一幕出現了衛星地圖，顯示轟炸機攻擊的目標疑似是美國關島基地，這也是解放軍罕見發布針對美軍的相關內容。

甚至還有網友發現，影片中偷用了多部美國電影的片段，包括「危機倒數」、「變形金剛：復仇之戰」以及「絕地任務」。網友質疑：「中共內宣都要用美國資源，如何打贏美國。」