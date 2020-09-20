人民日報：陸無意取代美國 但絕不吞損害核心利益苦果

中美對立情勢升溫，中共中央機關報人民日報今天發表「鐘聲」評論稱，中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗，但絕不會吞下損害自身核心利益的苦果。

「鐘聲」是人民日報國際評論專欄，取意「中國之聲」，也有「警示鐘聲」意涵，是大陸中央媒體評論中，權威性和代表性較高的言論。

今天發表評論指出，美方應當構建客觀理智的對華認知，制定理性務實的對華政策，採取有利於雙邊關係重回正軌的行動。

文章批評，中美關係目前面臨的困難完全是美方一手造成的，其目的就是企圖阻斷中國的發展進程，為此甚至不惜一再突破底線。美國一些政客持續炮製攻擊抹黑中國的言論，一再升級挑釁中國的行徑；美國一些政客站在歷史錯誤的一邊無休無止地進行拙劣表演，幻想著用謊言和大棒就能改變中國，但終究是蚍蜉撼樹、螳臂當車。

文章宣稱，美國與中國打交道也不是一天兩天了，面對外部壓力，中國什麼時候低過頭、彎過腰？70年前，美軍把戰火燒到鴨綠江邊，正在從一窮二白、百廢待興中艱難起步的北京，毅然作出重大歷史抉擇，不畏強敵、保家衛國。

文章稱，針對美方當前的種種霸凌行徑，中方多次公開闡明原則立場，已經並將繼續作出必要回應：中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗，但中國絕不會吞下損害自身核心利益的苦果。

文章指出，中國對發展中美關係的政策立場一以貫之，保持高度的穩定性和連續性。中方致力於與美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，從來不會主動挑起事端，始終保持最大限度克制。

但文章也說，中國不懼任何極限施壓，願意以談促和，也敢於以戰止戰。