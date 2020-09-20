劉結一：兩岸關係好 台胞利益福祉才有根本保障

大陸國台辦主任劉結一19日下午在廈門市海滄區走訪台灣青年參與鄉村建設情況並與在閩台灣青年代表座談，勉勵他們為中華民族偉大復興貢獻青春力量。他強調，兩岸關係好，台灣同胞的利益福祉才有根本保障。

劉結一昨天到廈門，參加第十二屆海峽論壇大會。這是他今年首次親自參加兩岸大型交流活動。七月中旬的中山論壇和八月下旬的兩岸海青節，劉結一都是以視訊方式參加。

據新華社，在廈門青礁村蘆塘社區，劉結一聽取台灣青年運用社區營造理念促進當地鄉村振興的工作情况介紹，肯定台灣青年紮根基層、服務群眾、發展鄉村取得的可喜成績，並通過視頻連線問候勉勵在寧夏參加對口幫扶工作的台灣青年。

劉結一在座談會上表示，大陸取得抗擊新冠肺炎疫情重大戰略成果，包含著廣大台胞台企的重要貢獻，彰顯了團結奮鬥、百折不撓的民族精神。中華民族走向偉大復興的歷史脚步堅定向前，兩岸融合發展之路必然越走越寬廣。兩岸關係好，台灣同胞的利益福祉才有根本保障。希望兩岸青年不負韶華、克服困難、攜手奮進，做無愧於民族復興偉大時代的建設者。