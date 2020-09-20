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南華早報：TikTok、甲骨文合作模式 成華為「芯」希望

世界日報 / 中國新聞組╱北京20日電
美國對華為的制裁9月15日生效，這使華為的未來充滿變數。(路透)
美國對華為的制裁9月15日生效，這使華為的未來充滿變數。(路透)

美國對中國通信設備巨頭華為的制裁9月15日生效，切斷了華為從商業渠道獲得芯片的能力。沒了芯片，華為就無法生產5G設備等產品。預計明年底前，華為儲備的芯片將用完，這使華為的未來充滿變數。然而，有分析指出，TikTok （抖音國際版）與甲骨文的合作模式可給華為帶來一線希望。

cnBeta引述南華早報文章指出，根據雙方協議，甲骨文將成為TikTok數據安全方面的「技術合作方」。美媒報導，交易知情人士稱，新協議下，字節跳動將仍作為TikTok的最大控股方存在，甲骨文則可能進行小比例投資，並作為「可信任技術合作方」來解決美國政府對美國國家安全方面的顧慮。美國零售業巨頭沃爾瑪可能也將參與投資。字節跳動同意將TikTok總部繼續保留在美國，並將在美國創造多達兩萬個新就業機會。

CNBC援引知情人士稱，為進一步緩解美方對於TikTok的擔憂，字節跳動計畫讓TikTok在美國上市。美國總統川普17日表示，反對協議中讓字節跳動繼續持有TikTok多數股權的條款。同日，美國財政部也對TikTok和甲骨文合作中涉及的美國國家安全問題，提出了意見，兩家公司接受了財政部的意見。

文章指出，儘管川普高級顧問團中仍無法達成一致意見，川普也將在9月20日之前決定TikTok的命運。但密切關注TikTok命運的中國科技公司高管及官員們應該都從中學到了有價值的經驗。

文章稱，無論如何，這種合作模式為包括華為在內的其他中國科技公司指明了前路，提供了在美國等西方國家發展中面臨相似困境時的一種解法。

8月，川普發布行政命令，強制字節跳動將TikTok美國業務出售給美國公司，不然將封禁該應用。TikTok與甲骨文的合作模式，應該能夠為中國公司掃除外國監管機構在數據保護方面的顧慮給出一些借鑑。這就是，要與當地已被證明有數據保護能力的主流軟件公司合作。

此前，TikTok一直強調其美國用戶數據均儲存在美國，備份在新加坡，然而數據安全仍一直處在爭論的風口浪尖。

然而，文章也表示，TikTok之所以能說服川普政府，和甲骨文的數據合規合作只是一方面原因。另一原因，顯然是甲骨文和川普政府的密切關係。甲骨文創始人Larry Ellison公開支持川普，CEO Safra Catz和公司的頭號政治說客Ken Gleuck都曾在2016年參與川普的過渡團隊。

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