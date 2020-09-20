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聯合國人權辦推特發帖 促北京確保12港青法律權利

世界日報 / 香港新聞組／香港20日電

12名港人上月底涉潛逃台灣，被中國大陸海警拘捕後關押深圳鹽田區看守所，事發至今已29天，仍未有家屬或他們委託的律師能與各人見面。明報報導，聯合國人權事務高級專員辦事處在美國時間18日於推特發帖，促請北京當局保障被拘留12人的正當法律權利，包括讓12人盡快與自己選擇的法律代表會面。

香港01報導，該辦事處在推特發文表示，促請中國政府部門確保12名在海上被捕的香港人獲得事件以正當程序處理的權利，包括讓他們能迅速接觸自己選擇的法律代表。

明報報導，協助家屬的立法會議員朱凱回應指，李家超的說法，代表特區政府完全接受中共「官派律師」，剝奪被扣留人士會見「家屬律師」的權利。他指出，強迫被扣留者接受代表內地利益的「官派律師」，並藉此拒絕「家屬律師」接觸當事人，一直是內地封鎖信息的慣技。他批評特區政府不單不幫忙，李家超更混淆視聽，助紂為虐，可恥至極。

民主黨立法會議員涂謹申表示，強烈批評特區政府無盡力協助12名港人，也沒有盡力向內地政府反映家屬的處境和要求，保障該12人在內地應得的法律權利。他質疑港府何時知道12人已選擇律師，如果港府知道這個消息卻不通知家人，「連基本關心和尊重也沒有」。

涂謹申指，早前去信約見保安局，至昨日未獲回覆，他對張建宗稱港府關注事件感到驚訝，將去函約見張建宗，以及保安局和政制及內地事務局官員，要求特區政府積極協助12名港人，包括家屬委託律師的事宜。

律師 香港 立法會

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12名被扣押港人已選官派律師？家屬錯愕、提四點聲明

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港官員聯合國人權會發言 為國安法辯護

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