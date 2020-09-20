快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強推漢語教學 內蒙批評多名校長老師工作不力

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
內蒙強推漢語教學，引發蒙古族學生和家長抵制。圖為蒙古國首都烏蘭巴托群眾聲援內蒙。歐新社
內蒙強推漢語教學，引發蒙古族學生和家長抵制。圖為蒙古國首都烏蘭巴托群眾聲援內蒙。歐新社

內蒙古上月底要求學校，新學年起在3個科目改用國家統編課程及漢語授課後，引發罷課、示威和抗議。港媒報導，內蒙古正藍旗地區所屬的教育局，發布區內多間學校校長和老師，因落實教職工管理和推行國家統編教材使用工作不力被處分的消息，並警告未能如期完成勸返學生等工作的校長和教師，會受到嚴肅處理。

據香港電台報導，在內蒙古出生的日本國立靜岡大學教授楊海英，在社交網站上載一分上周由內蒙古正藍旗教育局文件，列出6名中小學校長的名字，指他們因壓緊壓實工作責任意識不強，受到嚴厲批評，又列出近20名老師的名字，表示他們因勸返學生的工作不力，學生未能如期返校報到而受到批評。

當地教育局要求區內的教職員引以為誡，在思想和行動上要與中共中央保持高度一致，要全力以赴推行實施新教材制度，要有效勸返學生，盡早恢復正常的教育教學秩序。

內蒙古 教育局

延伸閱讀

內蒙古「扶貧」龍頭企業 「套路貸」詐貧戶

禁蒙語教學引發罷課潮 八旗所在地「錫盟」恐成下波衝突核心

韓媒：中國部分朝鮮族中小學 也改用漢語教材

內蒙古強推漢語 分析：樹立「中華民族」單一認同

相關新聞

陸媒引述字節跳動：TikTok與美新方案不涉技術算法轉讓

大陸影音平台TikTok傳與甲骨文等美企達成合作新方案，大陸媒體引述TikTok聲明指出，為了確保1億美國人能夠繼續使用...

南華早報：TikTok、甲骨文合作模式 成華為「芯」希望

美國對中國通信設備巨頭華為的制裁9月15日生效，切斷了華為從商業渠道獲得芯片的能力。沒了芯片，華為就無法生產5G設備等產品。預計明年底前，華為儲備的芯片將用完，這使華為的未來充滿變數。然而，有分析指出，TikTok （抖音國際版）與甲骨文的合作模式可給華為帶來一線希望。

共機兩天37架逼近台灣 陸網「武統」聲浪沸騰

美國國務院次卿克拉奇在台灣訪問期間，解放軍東部戰區18日起在台海展開實戰化演練，先是出動18架軍機從四個方向逼近台灣，1...

強推漢語教學 內蒙批評多名校長老師工作不力

內蒙古上月底要求學校，新學年起在3個科目改用國家統編課程及漢語授課後，引發罷課、示威和抗議。港媒報導，內蒙古正藍旗地區所...

人民日報：陸無意取代美國 但絕不吞損害核心利益苦果

中美對立情勢升溫，中共中央機關報人民日報今天發表「鐘聲」評論稱，中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗，但絕不會吞下...

官媒：中國無意挑戰取代美國 政策立場一以貫之

中美對立未見緩解，中共官媒人民日報今天刊登署名鍾聲的評論，指中國無意挑戰取代美國，也無意和美國全面對抗；並指中國致力發展...

劉結一：兩岸關係好 台胞利益福祉才有根本保障

大陸國台辦主任劉結一19日下午在廈門市海滄區走訪台灣青年參與鄉村建設情況並與在閩台灣青年代表座談，勉勵他們為中華民族偉大...

聯合國人權辦推特發帖 促北京確保12港青法律權利

12名港人上月底涉潛逃台灣，被中國大陸海警拘捕後關押深圳鹽田區看守所，事發至今已29天，仍未有家屬或他們委託的律師能與各人見面。明報報導，聯合國人權事務高級專員辦事處在美國時間18日於推特發帖，促請北京當局保障被拘留12人的正當法律權利，包括讓12人盡快與自己選擇的法律代表會面。

官方新疆就業白皮書 分析：承認再教育營存在

中國官方「新疆的勞動就業保障」白皮書稱，全疆年均培訓勞動者128.8萬人次。台灣中亞學會秘書長侍建宇指出，這等於是中國首...

12名被扣押港人已選官派律師？家屬錯愕、提四點聲明

香港保安局局長李家超今日表示，被扣押在深圳的12名港人已從當局提供的名單中選擇了代表律師，香港政務司司長張建宗則指，駐粵...

談十四五規畫 習近平：加強頂層設計

中共19屆五中全會將在10月舉行，會中將研究制定「十四五」規畫（2021-2025年）建議。中共總書記習近平近日要求，規...

胡錫進喊話 大陸應先痛揍「某美國走狗」一頓

大批共機今天再度侵入我防空識别區，甚至齊聚台海中線。環球時報總編輯胡錫進意有所指地表示，中國要儘量避免與美國直接交戰，可...

熱門新聞

打個撲克牌釀悲劇…在學校遭母甩耳光 他轉身跳樓亡

胡錫進喊話 大陸應先痛揍「某美國走狗」一頓

共機兩天37架逼近台灣 陸網「武統」聲浪沸騰

貧困藏族美女直播主被前夫縱火焚身 父求助募得逾百萬善款

想找奶媽買母乳補身 陸男意外掉入「桃色服務」陷阱

劉結一會見海峽論壇台灣來賓 感謝疫情下跨海與會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。