強推漢語教學 內蒙批評多名校長老師工作不力

內蒙古上月底要求學校，新學年起在3個科目改用國家統編課程及漢語授課後，引發罷課、示威和抗議。港媒報導，內蒙古正藍旗地區所屬的教育局，發布區內多間學校校長和老師，因落實教職工管理和推行國家統編教材使用工作不力被處分的消息，並警告未能如期完成勸返學生等工作的校長和教師，會受到嚴肅處理。

據香港電台報導，在內蒙古出生的日本國立靜岡大學教授楊海英，在社交網站上載一分上周由內蒙古正藍旗教育局文件，列出6名中小學校長的名字，指他們因壓緊壓實工作責任意識不強，受到嚴厲批評，又列出近20名老師的名字，表示他們因勸返學生的工作不力，學生未能如期返校報到而受到批評。

當地教育局要求區內的教職員引以為誡，在思想和行動上要與中共中央保持高度一致，要全力以赴推行實施新教材制度，要有效勸返學生，盡早恢復正常的教育教學秩序。