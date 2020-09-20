陸媒引述字節跳動：TikTok與美新方案不涉技術算法轉讓

大陸影音平台TikTok傳與甲骨文等美企達成合作新方案，大陸媒體引述TikTok聲明指出，為了確保1億美國人能夠繼續使用TikTok這款高人氣的視頻及內容應用軟體，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照此共識，盡快達成滿足美國和中國法律要求的合作協議。陸媒並提到，該方案不涉及技術及算法轉讓。

澎湃新聞報導，從字節跳動獲悉，根據提案，TikTok總部會繼續留在美國，甲骨文將成為TikTok在數據安全合規方面的合作夥伴，為美國用戶提供雲架構服務。雙方的合作模式類似蘋果在中國由「雲上貴州」進行的數據安全合規合作。由於TikTok美國業務在加州洛杉磯設有辦公室，該方案也被稱為「雲上加州」。「該方案不涉及技術及算法轉讓。」

報導指，TikTok會在未來數年內新增2.5萬個工作職位以支撐業務快速發展。同時，在字節跳動的控制下，TikTok將組建新的董事會和管理層。TikTok同期會開啟新一輪不超過20%比例的融資，甲骨文和沃爾瑪將會作為具有優先購買權的潛在投資方被引入。如市場條件允許，TikTok將在一年內在美國完成首次公開募股（IPO）。

與此同時，TikTok還將與甲骨文，沃爾瑪，GA和SIG等多家公司共同投資50億美元，建立全球教育基金會，通過技術、在線視頻等提升全球教育水平。

「甲骨文雲基礎設施會賦能TikTok下一階段的發展，與此同時，確保公司業務遵循最嚴格的安全標準。」甲骨文公司創始人兼首席技術官拉里埃里森（Larry Ellison）表示。「TikTok、甲骨文和沃爾瑪將攜起手來，推動下一個全球互聯網巨頭的發展。」

「沃爾瑪很高興能與字節跳動和甲骨文一起將TikTok打造為一款在美國更受歡迎的服務應用。」沃爾瑪公司首席執行官董明倫（Doug McMillon）表示。「我們期待交易最終完成，開始服務我們的客戶，並創造更多工作職位。」

當地時間9月19日，美國總統川普稱，已原則上同意有關TikTok的上述合作方案，這將使得美國用戶得以繼續使用TikTok。但方案最終生效，仍然需要經過各方最終正式同意。