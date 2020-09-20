快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸媒引述字節跳動：TikTok與美新方案不涉技術算法轉讓

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
陸媒引述字節跳動：與美方新合作案不涉技術及算法轉讓。路透
陸媒引述字節跳動：與美方新合作案不涉技術及算法轉讓。路透

大陸影音平台TikTok傳與甲骨文等美企達成合作新方案，大陸媒體引述TikTok聲明指出，為了確保1億美國人能夠繼續使用TikTok這款高人氣的視頻及內容應用軟體，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照此共識，盡快達成滿足美國和中國法律要求的合作協議。陸媒並提到，該方案不涉及技術及算法轉讓。

澎湃新聞報導，從字節跳動獲悉，根據提案，TikTok總部會繼續留在美國，甲骨文將成為TikTok在數據安全合規方面的合作夥伴，為美國用戶提供雲架構服務。雙方的合作模式類似蘋果在中國由「雲上貴州」進行的數據安全合規合作。由於TikTok美國業務在加州洛杉磯設有辦公室，該方案也被稱為「雲上加州」。「該方案不涉及技術及算法轉讓。」

報導指，TikTok會在未來數年內新增2.5萬個工作職位以支撐業務快速發展。同時，在字節跳動的控制下，TikTok將組建新的董事會和管理層。TikTok同期會開啟新一輪不超過20%比例的融資，甲骨文和沃爾瑪將會作為具有優先購買權的潛在投資方被引入。如市場條件允許，TikTok將在一年內在美國完成首次公開募股（IPO）。

與此同時，TikTok還將與甲骨文，沃爾瑪，GA和SIG等多家公司共同投資50億美元，建立全球教育基金會，通過技術、在線視頻等提升全球教育水平。

「甲骨文雲基礎設施會賦能TikTok下一階段的發展，與此同時，確保公司業務遵循最嚴格的安全標準。」甲骨文公司創始人兼首席技術官拉里埃里森（Larry Ellison）表示。「TikTok、甲骨文和沃爾瑪將攜起手來，推動下一個全球互聯網巨頭的發展。」

「沃爾瑪很高興能與字節跳動和甲骨文一起將TikTok打造為一款在美國更受歡迎的服務應用。」沃爾瑪公司首席執行官董明倫（Doug McMillon）表示。「我們期待交易最終完成，開始服務我們的客戶，並創造更多工作職位。」

當地時間9月19日，美國總統川普稱，已原則上同意有關TikTok的上述合作方案，這將使得美國用戶得以繼續使用TikTok。但方案最終生效，仍然需要經過各方最終正式同意。

TikTok 甲骨文 沃爾瑪

延伸閱讀

川普：甲骨文與TikTok交易很棒 送上祝福

封殺前夕 美商務部推遲TikTok禁令一週至9月27日

美禁TikTok、微信 蘋果影響小

大摩：美禁下載TikTok、微信 對蘋果營收風險小

相關新聞

陸媒引述字節跳動：TikTok與美新方案不涉技術算法轉讓

大陸影音平台TikTok傳與甲骨文等美企達成合作新方案，大陸媒體引述TikTok聲明指出，為了確保1億美國人能夠繼續使用...

南華早報：TikTok、甲骨文合作模式 成華為「芯」希望

美國對中國通信設備巨頭華為的制裁9月15日生效，切斷了華為從商業渠道獲得芯片的能力。沒了芯片，華為就無法生產5G設備等產品。預計明年底前，華為儲備的芯片將用完，這使華為的未來充滿變數。然而，有分析指出，TikTok （抖音國際版）與甲骨文的合作模式可給華為帶來一線希望。

共機兩天37架逼近台灣 陸網「武統」聲浪沸騰

美國國務院次卿克拉奇在台灣訪問期間，解放軍東部戰區18日起在台海展開實戰化演練，先是出動18架軍機從四個方向逼近台灣，1...

強推漢語教學 內蒙批評多名校長老師工作不力

內蒙古上月底要求學校，新學年起在3個科目改用國家統編課程及漢語授課後，引發罷課、示威和抗議。港媒報導，內蒙古正藍旗地區所...

人民日報：陸無意取代美國 但絕不吞損害核心利益苦果

中美對立情勢升溫，中共中央機關報人民日報今天發表「鐘聲」評論稱，中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗，但絕不會吞下...

官媒：中國無意挑戰取代美國 政策立場一以貫之

中美對立未見緩解，中共官媒人民日報今天刊登署名鍾聲的評論，指中國無意挑戰取代美國，也無意和美國全面對抗；並指中國致力發展...

劉結一：兩岸關係好 台胞利益福祉才有根本保障

大陸國台辦主任劉結一19日下午在廈門市海滄區走訪台灣青年參與鄉村建設情況並與在閩台灣青年代表座談，勉勵他們為中華民族偉大...

聯合國人權辦推特發帖 促北京確保12港青法律權利

12名港人上月底涉潛逃台灣，被中國大陸海警拘捕後關押深圳鹽田區看守所，事發至今已29天，仍未有家屬或他們委託的律師能與各人見面。明報報導，聯合國人權事務高級專員辦事處在美國時間18日於推特發帖，促請北京當局保障被拘留12人的正當法律權利，包括讓12人盡快與自己選擇的法律代表會面。

官方新疆就業白皮書 分析：承認再教育營存在

中國官方「新疆的勞動就業保障」白皮書稱，全疆年均培訓勞動者128.8萬人次。台灣中亞學會秘書長侍建宇指出，這等於是中國首...

12名被扣押港人已選官派律師？家屬錯愕、提四點聲明

香港保安局局長李家超今日表示，被扣押在深圳的12名港人已從當局提供的名單中選擇了代表律師，香港政務司司長張建宗則指，駐粵...

談十四五規畫 習近平：加強頂層設計

中共19屆五中全會將在10月舉行，會中將研究制定「十四五」規畫（2021-2025年）建議。中共總書記習近平近日要求，規...

胡錫進喊話 大陸應先痛揍「某美國走狗」一頓

大批共機今天再度侵入我防空識别區，甚至齊聚台海中線。環球時報總編輯胡錫進意有所指地表示，中國要儘量避免與美國直接交戰，可...

熱門新聞

打個撲克牌釀悲劇…在學校遭母甩耳光 他轉身跳樓亡

胡錫進喊話 大陸應先痛揍「某美國走狗」一頓

共機兩天37架逼近台灣 陸網「武統」聲浪沸騰

貧困藏族美女直播主被前夫縱火焚身 父求助募得逾百萬善款

想找奶媽買母乳補身 陸男意外掉入「桃色服務」陷阱

劉結一會見海峽論壇台灣來賓 感謝疫情下跨海與會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。