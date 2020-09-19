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12名被扣押港人已選官派律師？家屬錯愕、提四點聲明

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
12名港人的家屬今日透過「12港人關注組」發表聲明。圖／取自關注組臉書截圖
12名港人的家屬今日透過「12港人關注組」發表聲明。圖／取自關注組臉書截圖

香港保安局局長李家超今日表示，被扣押在深圳的12名港人已從當局提供的名單中選擇了代表律師，香港政務司司長張建宗則指，駐粵辦和入境處聯繫家屬達80次，並稱12人健康狀況良好。不過，對於官方的說法，稍早12名港人家屬發聲明駁斥，並指對提供律師的說法感到錯愕及譁然。

12名港人日前計畫偷渡來台，遭到廣東海警拘捕，目前已被大陸深圳鹽田公安分局依法刑事拘留強制措施。家屬12日下午與香港立法會議員朱凱迪、涂謹申召開記者會，要求港府應「立即」將人接回。

12名港人的家屬今日透過「12港人關注組」發表聲明，指李家超有關12人已選擇當局提供律師的說法，感到錯愕及譁然，批評李家超混淆視聽。該聲明指出，家屬已多次表明拒絕「官派律師」，並促請當局讓家屬委託的律師，與拘留者會面，認為李家超的說法，是在逼家屬接受「官派律師」的安排。

該聲明接著表示，如果港府連保障12港人面見「家屬律師」的權利也辦不到，與家屬聯繫8000次也無濟於事。家屬反問，張建宗及李家超是否親自到過看守所面見港人，不然為何有把握說12人健康狀況良好？

該聲明並提出四項訴求，包含拒絕「官派律師」，並促請當局立即讓家屬委託的律師面見被拘留者；要求中國當局提供合適藥物予有需要的被拘留者；要求中國當局准許被拘留者致電家屬；要求香港政府確保港人權利得到保障，並立即將12港人由中國大陸接回香港。

香港特首林鄭月娥15日對該事曾回應，「12名港人非法入境內地（大陸），所以應由內地執法和司法機關處理，由內地處理非常恰當」。

香港

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