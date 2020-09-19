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胡錫進喊話 大陸應先痛揍「某美國走狗」一頓

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
環球時報總編輯胡錫進意有所指地表示，大陸可先對某美國「走狗」痛揍一頓。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）
環球時報總編輯胡錫進意有所指地表示，大陸可先對某美國「走狗」痛揍一頓。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

大批共機今天再度侵入我防空識别區，甚至齊聚台海中線。環球時報總編輯胡錫進意有所指地表示，中國要儘量避免與美國直接交戰，可先對某屢屢幫著美國挑釁中國且踩了底線的美國「走狗」痛揍一頓，殺雞儆猴。

18日大陸派出18架軍機侵擾台灣，19日再有19架共擊擾台。根據國防部發布的消息 ，今天解放軍共派出殲16機12架、殲10機2架、殲11機2架、轟6機2架、運8反潛機1架擾台。其中，其中殲16、殲11與殲10在海峽中線襲擾，另有殲10、轟6、運8反潛機在西南空域活動。

胡錫進今天中午則在其個人微博發表一篇文章稱，國際形勢不斷趨於複雜，他對中國的國家戰略提出以下幾點思考：

一、要盡最大努力實現和平崛起。要看到，中國已是第二大經濟體，又是核大國，誰惹我們都不容易，因此我們有和平崛起的總體條件。

二、和平崛起不意味著完全避戰，不懼戰是實現和平崛起不可缺少的意志條件。

三、不得不戰時，先要儘量避免與美國直接交戰，可以先對某個屢屢幫著美國挑釁中國且踩了底線的美國走狗痛揍一頓，殺雞儆猴，給致力於和平崛起的中國戰略上立威。

四、如果美軍威逼太甚，直接觸犯中國核心利益，我們也一要敢戰，二要善戰，一定要在中國近海打，確保軍事上成功和道義上的勝利。

五、廣交朋友，降低與其他國家的摩擦度。要清楚我們現階段和未來一段時間的最大利益和挑戰是瓦解美國的戰略打壓，保持繼續發展壯大的能力，其他都是第二位的。

六、堅決做好自己的事情，要避免受戰略環境惡化的影響誇大國家安全威脅，防止在國內治理方面變左變保守，要在鞏固社會團結的同時堅決深化擴大改革開放，營造更多社會活力，確保中國社會的創造力逐漸趕超美國。

七、我們必須有戰略耐心，相信時間在我們一邊。要用戰略大周旋、用時間瓦解、耗盡美國圍堵打壓中國的戰略意志。

近年來在兩岸政客不斷相互激化下，大陸民間仇台情緒已日益高漲。解放軍東部戰區微信公眾號昨天發布台灣海峽軍演的訊息下方留言，就清一色都是「丟掉幻想、準備打仗」、「重拳出擊、猛打台獨」等武統台灣的呼聲。

解放軍東部戰區微信公眾號台海軍演訊息下方留言，清一色都是武統台灣的呼聲。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）
解放軍東部戰區微信公眾號台海軍演訊息下方留言，清一色都是武統台灣的呼聲。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍 胡錫進 反潛機

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