挨批破壞國際秩序 中國外交部「連7問」回擊

美助理國務卿史達偉日前稱中國對國際秩序構成威脅，中國外交部發言人汪文斌對此連續用7個問句來回擊，他指出美國應先反躬自省，誰是國際秩序威脅者，「國際社會看得清清楚楚」。

人民日報報導，在外交部例行記者會上，汪文斌指出美方在指責別人之前，應當先反躬自省。

他提出7個疑問，為什麼美國要退出世衛組織？為什麼美國要退出「巴黎協定」和伊朗核問題全面協議？為什麼美國揚言不遵守世貿組織裁決？為什麼美國站在國際社會的對立面，孤獨地對聯大新冠肺炎疫情決議投反對票？誰毀約退群？誰是國際規則的破壞者？誰對國際秩序構成威脅？汪文斌表示，國際社會對這一切都看得清楚。

觀察者網報導，國務委員兼外長王毅日前結束上海合作組織成員國外長理事會會議，訪問俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦及蒙古國。外交部發言人華春瑩18日轉發王毅的專訪稿，同時批評了美國一些政客的險惡用心。

她指出「有些美國政客每天不誹謗和攻擊中國就睡不著覺」，但面對美國製裁、脅迫和恐嚇的外交手段，「我們必須在屈服或說不之間作出選擇」。

美國之音報導，在中國官媒人民日報拒絕刊登美國駐華大使文章後，美國駐華使領館表示，中國審查者繼續阻止美國大使在中國主要社交媒體上發表文章，不讓他「對中國人民講話」。

美國駐華使領館17日推文指出，中國的微博和微信再次阻止布蘭斯塔德刊登闡述美中兩國以對等原則建立建設性關係重要性的文章。推文說，微博和微信上星期已經刪除了布蘭斯塔德發表的署名文章。

使領館指出，「中國駐美國大使崔大使經常出現在美國新聞節目和出版物上，不受阻礙。與此同時在北京，美國大使布蘭斯塔德面臨審查」。在文章發表受阻後，使領館於是在推特上發表聲明。