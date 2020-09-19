關鍵核心技術 習近平：要抓在手中

國家主席習近平17日至湖南企業考察，聽到企業成功研發200多種自主知識產權和核心競爭力的裝備產品時，習近平高興的表示「我的心裡是熱乎的」，他勉勵員工實現更好發展與貢獻，「關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中，製造業也一定要抓在我們自己手裡」。

新華社報導，習近平在湖南考察時強調，要落實黨中央決策部署，紮實做好六穩工作，全面落實六保任務，著力打造國家重要先進製造業，發現具有核心競爭力的科技創新，在推動高質量發展上闖出新路子。在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中彰顯新擔當，奮力譜寫新時代堅持和發展中國特色社會主義的湖南新篇章。

人民日報報導，習近平考察了山河智能裝備公司，看了生產線和產品展示，「創新是企業經營最重要的品質」，他並了解技術研發、生產製造、銷售經營情況。

隨後習近平看了馬欄山視頻文創產業園，察看文創產品展示。他指出，文化產業是一個巨大的「人才蓄水池」。文化產業既有意識形態屬性，又有市場屬性，但意識形態屬性是本質屬性。一定要牢牢把握正確導向，堅持守正創新，確保文化產業持續健康發展。

習近平列最後來到湖南大學岳麓書院考察調研，離開校園時，師生們聞訊趕來，高聲向總書記問好。他並以「惟楚有材，於斯為盛」勉勵學生，希望同學們珍惜時光好好學習，走好人生道路，為實現中華民族偉大復興貢獻聰明才智。