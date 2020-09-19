陸專家：可隨時將對台演習轉為軍事行動

美國國務院次卿克拉奇訪台，解放軍東部戰區昨天隨即在台灣海峽展開實戰化演練。大陸軍事專家宋忠平表示，解放軍此次演習密集度極高，而且都是實戰性、針對性的演習，這是在為加強軍事鬥爭做準備，可以隨時把演習轉化為軍事行動以解決台灣問題。

在克拉奇於17日傍晚抵台後，大陸國防部新聞發言人任國強18日上午就宣布，從當日起，中國人民解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。

根據台灣軍方發布的訊息，大批中共戰機18日再度侵入台灣西南空域防空識别區，其中12架甚至先後跨越西北空域的台海中線，大陸艦艇也一度進入海峽中線以東活動，為1996年台海危機後，解放軍在當面海峽中線所採取最激烈的挑釁作為。

宋忠平對《環球時報》表示，「這些措施表明大陸全方位的警告。『台獨』分子如果還不懸崖勒馬，等待他們的就是死路一條。」

大陸空軍專家傅前哨則指出，台灣所謂「領空」也是中國的領空，解放軍進行戰爭巡航巡邏是毫無爭議的，更不必限於所謂的「台海中線」。

傅前哨說，克拉奇訪台屬嚴重踩踏「中國對台灣擁有主權」紅線的事件，恐怕大陸會把軍演甚至訓練常態化，以表明解放軍捍衛國家領土、維護國家統一的信心和決心。

環球時報18日發表的社評稱，解放軍這次軍演更像實戰，「是解放軍和整個國家針對台海局勢一次應急反應的實操過程」。

文章稱，「通過這次演習，也通過之前的系列演習，解放軍不斷積累攻台經驗，掌握台灣防禦體系的系列關鍵數據。它們就是攻台的實操性預演，只需一個政治理由把它們從演習版激發成實戰版，『台獨』的一切就將灰飛煙滅。」

環球時報還警告，美台切莫誤判形勢，以為大陸方面的演習是在虛張聲勢。「如果他們繼續冒進，這條路線的盡頭必將是一場戰爭」；「台當局如果想要以身試法，大陸ㄧ定會用軍事解決手段來成全他們」。