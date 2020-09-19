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美國封殺微信、TikTok 陸商務部：將採必要措施

聯合報 / 特派記者林則宏／即時報導
美國對中國大陸的科技封鎖，已從硬體設備擴大至網路應用軟體。路透
美國對中國大陸的科技封鎖，已從硬體設備擴大至網路應用軟體。路透

針對美國商務部宣布，將在美國境內禁止與WeChat和TikTok有關交易，大陸商務部19日上午發布新聞稿表達堅決反對，並警告美方若一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

美東時間18日上午，美國商務部以國家安全及數據隱私為由，宣布自9月20日，微信和TikTok將從美國所有應用商店下架並不再更新，微信支付同步遭禁。

大陸《財新網》指出，這代表禁令生效後，美國已下載微信的用戶仍可繼續使用基礎的個人通訊功能。短視頻應用TikTok因無法使用當地服務器及包括CDN等在內的視頻加速服務，將幾乎不能繼續在美國提供服務。

對此，大陸商務部周六上午8時以「答記者問」的形式發布新聞稿表示，「我們注意到美方有關舉動。美方以『國家安全』為由，禁止與移動應用程序WeChat和TikTok的有關交易，嚴重損害有關企業的正當合法權益，擾亂正常的市場秩序，中方對此堅決反對。」

新聞稿稱，美方在毫無證據的情況下，多次動用國家力量，以莫須有的理由對上述兩家企業進行「圍獵」和打壓，嚴重擾亂企業的正常經營活動，損害了國際投資者對美國投資環境的信心，破壞了正常的國際經貿秩序。

大陸商務部表示，中方敦促美方摒棄霸凌行徑，立即停止錯誤做法，切實維護公平透明的國際規則和秩序。如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

針對美國商務部的最新禁令，TikTok周五晚間發布聲明明確反對美國商務部的決定，並稱將繼續推進對美國的行政訴訟。

TikTok指出，美國政府此前行政令未經正當程序頒布，可能剝奪美國民眾及小企業發聲和生存的重要平台。為此，TikTok將繼續堅持訴訟，維護用戶、創作者、合作夥伴及公司的正當權益。

微信母公司騰訊19日則發表聲明表示，近期與美國政府進行了多輪溝通，尋求妥善的解決方案。但很遺憾，雙方尚未達成共識。

騰訊強調，作為一款服務於海外各地用戶的應用，WeChat一直遵守當地法律法規，其數據政策與程序符合全球最嚴格的隱私標準。

聲明稱，「為保障美國用戶的基本通信權益不受影響，這段時間我們與美國政府進行了多輪溝通，尋求妥善的解決方案。但很遺憾，雙方尚未達成共識。」

騰訊指出，會繼續與美國政府溝通，以爭取長期解決方案。

TikTok 微信

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