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淨灘廢棄物成文創 廈金同心圓環保袋拿優等獎

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
金門民間藝術家王明宗設計的環保袋「廈金同心圓」獲優等獎。圖/海峽導報
金門民間藝術家王明宗設計的環保袋「廈金同心圓」獲優等獎。圖/海峽導報

淨灘廢棄物變成文創，參賽選手還可以帶著作品走上T台，以秀的形式展現環保創意，來自金門民間藝術家王明宗設計的環保袋「廈金同心圓」，用風獅爺代表金門，小白鷺代表廈門，象徵廈金兩地為海洋環保齊心協力，獲優等獎。

作為第12屆海峽論壇的配套活動，由福建日報報業集團（海峽導報社）、福建省金門同胞聯誼會共同主辦的「淨灘環保守護共同家園」活動，18日下午在廈門舉行「環保文創作品徵集評比」。

活動源於第二屆海峽論壇「金點子創意大賽」一位台灣女生的構想，這次活動分為線上與線下兩部分，8月27日，兩岸的百名志願者分別走上廈門環島路海灘及金門慈湖海灘，透過「雲聯動」的方式，同時展開海灘廢棄物清理和垃圾分類活動。

線上的「環保文創作品徵集」則從5月開始啟動，面向兩岸高校、公益組織、民間社團等徵集作品，選手們發揮創意，變廢為寶，從不同角度貫徹和延續海洋環保理念。

決賽階段競爭激烈，作品水準不分伯仲。評審以主題明確、完整性、美觀性、藝術性、元素豐富、原材料是否使用廢棄物作為主要評分標準，最後有13組作品脫穎而出。

主辦方最後共收到跨年齡、跨地域、跨職業的作品近百件，作品形式多樣、涵蓋內容廣泛，有手繪作品、海報LOGO、裝置藝術、服裝配飾、行動影像等等。經過專家評審，最終評選出一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名和優秀參與獎若干。

香港女生陳濼屹的作品「侵蝕」，製作的是一條被人類生活垃圾填充的魚，顏料處理的紅色「鮮血」怵目驚心，看到作品的同時立刻意識到海洋汙染的嚴重性 。

擔任評審的廈門市美協名譽主席、集美大學美術與設計學院教授王新倫表示，組織一場淨灘活動受時空間限制，要將海洋環保理念傳遞下去，必須用宣傳去喚醒全民的意識。

王新倫指出，文創作品可以更容易引起情感共鳴，以此來呼籲全社會關注環保、自覺加入對海洋環境的愛護行動之中，這就是舉辦「環保文創作品徵集」活動的意義所在。

「淨灘環保 守護共同家園」活動，18日下午評比並頒獎。圖/海峽導報
「淨灘環保 守護共同家園」活動，18日下午評比並頒獎。圖/海峽導報

文創 金門 廈門

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