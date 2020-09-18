胡錫進：若台美建立國家間實質關係 將武統台灣

隨著美國總統大選日期逐漸逼近，川普政府也不斷升級與台灣的實質關係。對此，立場鷹派的環球時報總編輯胡錫進表示，台灣只是一個中國還未對其實現統一的割據政權，中國不能放棄也不會輕易使用武力選項，但如果台灣與美國建立起只有國家間才有的實質性關係，解放軍一定會採取軍事行動「解放台灣」。

繼美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）上個月9日率團訪問台灣後， 美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）本月16日與駐紐約台北經濟文化辦事處長李光章共進午餐，據外媒報導，兩人討論如何透過各種方式，增進台灣在聯合國及聯合國體系所屬組織事務的參與。

緊接著，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）也於17日下午來台訪問。柯拉克更是1979年以來，訪台層級最高的現任國務院官員。

面對台美關係快速升溫，胡錫進18日下午在其個人微博發文表示，BBC資深記者John Simpson前一晚視頻採訪他，其中一個問題是：很多域外國家都把台灣視作一個獨立的主權國家，中國真會用殘暴的武力收復一個主權國家嗎？

胡錫進說，他首先糾正BBC記者的說法。胡錫進強調，台灣不是聯合國成員國，包括英國也與台灣沒有外交關係，台灣領導人不能去英國訪問，在英國的土地上不能升起台灣的青天白日旗，這些都證明了台灣不是一個主權獨立的國家。

胡錫進表示，中國當然不能放棄對台灣使用武力的選項，他相信中國也不會輕易那麽做，但大陸有「反分裂國家法」，如果台灣當局觸犯該法，宣布法理「台獨」，或者與美國那樣的國家建立起只有國家之間才有的實質性關係，那麽他相信解放軍一定會採取軍事行動解放台灣。

胡錫進還否認中國像是個霸凌者，他強調，中國只是在受到冒犯的情況下，採取了一些必要的行動。比如哪個國家發展與台灣不應該發展的關係，他們與中國是建交國家。「我們的制裁是階段性的、就事論事的反應，並沒有全面制裁哪個國家，這怎麽能算霸凌呢？我們受到了冒犯，難道這種時候我們連做出一點反應的權利都沒有嗎？」