快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胡錫進：若台美建立國家間實質關係 將武統台灣

聯合報 / 特派記者林則宏／即時報導
圖為大陸海軍陸戰隊早前進行的搶灘登陸訓練。中新社
圖為大陸海軍陸戰隊早前進行的搶灘登陸訓練。中新社

隨著美國總統大選日期逐漸逼近，川普政府也不斷升級與台灣的實質關係。對此，立場鷹派的環球時報總編輯胡錫進表示，台灣只是一個中國還未對其實現統一的割據政權，中國不能放棄也不會輕易使用武力選項，但如果台灣與美國建立起只有國家間才有的實質性關係，解放軍一定會採取軍事行動「解放台灣」。

繼美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）上個月9日率團訪問台灣後， 美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）本月16日與駐紐約台北經濟文化辦事處長李光章共進午餐，據外媒報導，兩人討論如何透過各種方式，增進台灣在聯合國及聯合國體系所屬組織事務的參與。

緊接著，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）也於17日下午來台訪問。柯拉克更是1979年以來，訪台層級最高的現任國務院官員。

面對台美關係快速升溫，胡錫進18日下午在其個人微博發文表示，BBC資深記者John Simpson前一晚視頻採訪他，其中一個問題是：很多域外國家都把台灣視作一個獨立的主權國家，中國真會用殘暴的武力收復一個主權國家嗎？

胡錫進說，他首先糾正BBC記者的說法。胡錫進強調，台灣不是聯合國成員國，包括英國也與台灣沒有外交關係，台灣領導人不能去英國訪問，在英國的土地上不能升起台灣的青天白日旗，這些都證明了台灣不是一個主權獨立的國家。

胡錫進表示，中國當然不能放棄對台灣使用武力的選項，他相信中國也不會輕易那麽做，但大陸有「反分裂國家法」，如果台灣當局觸犯該法，宣布法理「台獨」，或者與美國那樣的國家建立起只有國家之間才有的實質性關係，那麽他相信解放軍一定會採取軍事行動解放台灣。

胡錫進還否認中國像是個霸凌者，他強調，中國只是在受到冒犯的情況下，採取了一些必要的行動。比如哪個國家發展與台灣不應該發展的關係，他們與中國是建交國家。「我們的制裁是階段性的、就事論事的反應，並沒有全面制裁哪個國家，這怎麽能算霸凌呢？我們受到了冒犯，難道這種時候我們連做出一點反應的權利都沒有嗎？」

胡錫進 聯合國 英國

延伸閱讀

突破第二島鏈防線？思索中共海射彈道飛彈威脅的真相

邊境衝突 胡錫進：中傷亡遠少於印度「沒有一人懼戰」

美國官員接連訪台 胡錫進：應試射導彈飛越總統府

中印6月流血衝突 胡錫進證實有解放軍陣亡

相關新聞

陸專家：可隨時將對台演習轉為軍事行動

美國國務院次卿克拉奇訪台，解放軍東部戰區昨天隨即在台灣海峽展開實戰化演練。大陸軍事專家宋忠平表示，解放軍此次演習密集度極...

胡錫進喊話 大陸應先痛揍「某美國走狗」一頓

大批共機今天再度侵入我防空識别區，甚至齊聚台海中線。環球時報總編輯胡錫進意有所指地表示，中國要儘量避免與美國直接交戰，可...

挨批破壞國際秩序 中國外交部「連7問」回擊

美助理國務卿史達偉日前稱中國對國際秩序構成威脅，中國外交部發言人汪文斌對此連續用7個問句來回擊，他指出美國應先反躬自省，誰是國際秩序威脅者，「國際社會看得清清楚楚」。

美國封殺微信、TikTok 陸商務部：將採必要措施

針對美國商務部宣布，將在美國境內禁止與WeChat和TikTok有關交易，大陸商務部19日上午發布新聞稿表達堅決反對，並...

關鍵核心技術 習近平：要抓在手中

國家主席習近平17日至湖南企業考察，聽到企業成功研發200多種自主知識產權和核心競爭力的裝備產品時，習近平高興的表示「我的心裡是熱乎的」，他勉勵員工實現更好發展與貢獻，「關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中，製造業也一定要抓在我們自己手裡」。

香江風情／「三權分立」 搖搖晃晃

香港的「三權分立」之爭，仍然是熱度話題。港府最早拉起這一話題的教育局長楊潤雄剛有降溫之說，指在教材中刪走「三權分立」是自...

淨灘廢棄物成文創 廈金同心圓環保袋拿優等獎

淨灘廢棄物變成文創，參賽選手還可以帶著作品走上T台，以秀的形式展現環保創意，來自金門民間藝術家王明宗設計的環保袋「廈金同...

中國大陸稱新疆有就業保障 專家：替壓迫政策辯護

過去幾周，國際社會對中國政府迫害新疆的維吾爾人與少數民族的批評聲浪漸大，中國國務院新聞辦公室卻在此背景下發布名為《新疆的勞動就業保障》白皮書，意圖駁斥外界稱中國在新疆施行強迫勞動與大規模關押維吾爾人的說法...

12港人被送中家屬發聲 5律師受壓退出

12港人疑偷渡台灣遭中國海警攔截，被扣留在深圳鹽田看守所至今超過3周。其中一名被扣留者、「香港故事」成員李宇軒（Andy）的家人周四...

胡錫進：若台美建立國家間實質關係 將武統台灣

隨著美國總統大選日期逐漸逼近，川普政府也不斷升級與台灣的實質關係。對此，立場鷹派的環球時報總編輯胡錫進表示，台灣只是一個...

陸在台海展開實戰演練 陸外交部：以台制華死路一條

針對美國國務院次卿柯拉奇訪台，大陸在台海展開實戰演練一事，大陸外交部發言人汪文斌表示，任何以台制華，挾洋自重的企圖，都注...

因應國安法 德智庫撤香港辦事處

德國一智庫決定關閉香港辦事處，成為首個外國機構因國安法而結束在港工作，可見遷出潮已由科技等商業機構擴大至公民社會的智庫。

熱門新聞

胡錫進：若台美建立國家間實質關係 將武統台灣

美國封殺微信、TikTok 陸商務部：將採必要措施

三禁政策下 我2000人赴海峽論壇

陸專家：可隨時將對台演習轉為軍事行動

反制美國 大陸公布「不可靠實體清單規定」

陸在台海展開實戰演練 陸外交部：以台制華死路一條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。