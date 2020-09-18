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陸在台海展開實戰演練 陸外交部：以台制華死路一條

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自環球網
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自環球網

針對美國國務院次卿柯拉奇訪台，大陸在台海展開實戰演練一事，大陸外交部發言人汪文斌表示，任何以台制華，挾洋自重的企圖，都注定是死路一條。

據陸媒澎湃新聞報導，汪文斌表示，這次演習是針對當前的台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

汪文斌並指出，陸方有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家的主權和領土完整。

柯拉奇是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員。對於柯拉奇訪台，汪文斌在昨天表示，陸方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，陸方也將根據形勢發展作出必要反應。

大陸國防部新聞發言人任國強則在今天上午宣布，今天開始，中國人民解放軍東部戰區，在台海附近組織實戰化演練。他強調，「這是維護國家主權和領土完整，所採取的正當必要行動」，並警告「玩火者必自焚」。

此外，對於美國駐陸大使布蘭斯塔德將於10月離任，汪文斌說，9月14日美方正式向陸方通報，布蘭斯塔德將在10月初離任。布蘭斯塔德在擔任美國愛荷華州州長和美國駐華大使期間，為促進中美兩國人民交往合作做了很多的工作。希望他今後繼續為中美關係的健康發展發揮積極作用。

台海 國務院

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