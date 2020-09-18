因應國安法 德智庫撤香港辦事處

德國一智庫決定關閉香港辦事處，成為首個外國機構因國安法而結束在港工作，可見遷出潮已由科技等商業機構擴大至公民社會的智庫。

法廣網報導，德國智庫「弗里德里希瑙曼自由基金會」(Friedrich-Naumann-Stiftung fr die Freiheit，簡稱FNF)公布，由於港區國安法威脅在港的外國組織，為免員工及合作夥伴承受安全風險，決定關閉香港辦事處。基金會預期，許多本地和外國的不同政見人士和民主人士將陸續離開香港。

基金會16日晚發出的新聞公告指出，國安法生效後，已有一名員工因為人身安全理由請辭，而8月26日的一波逮捕也影響瑙曼基金會的長期合作夥伴。公告沒有披露該名合作夥伴的名字，但警方當天拘捕民主黨立法會議員林卓廷和許智峰等與去年元朗「7.21事件」和「7.6光復元朗公園」有關的16人。

基金會主席柏克嘉（Karl-Heinz Paqu，音譯）表示，關閉辦事處實在「非常遺憾」，但香港現時充滿恐懼和持續威脅的氛圍，在港捍衛民主與自由的人均面對危險，基金會不能也不希望其員工和合作夥伴承受這種風險，不得不停止香港的工作，與四名員工分道揚鑣。

瑙曼基金會以德國國會主席弗里德里希·瑙曼命名，基金會網站資料稱，該會以推動自由和政治教育為宗旨，目標是讓所有人都可自由和有尊嚴地生活。該會在歐、亞、非、美洲設有28所辦事處，裁撤香港辦事處後，只餘27所，當中5所在亞洲，分別是南韓、越南、泰國、緬甸及菲律賓。