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中印互嗆撤軍 印度加強過冬戰備

世界日報 / 中國新聞組╱北京18日電
一名印度士兵在通往拉達克的一條公路哨卡旁站崗。(路透)
一名印度士兵在通往拉達克的一條公路哨卡旁站崗。(路透)

中印邊境軍事對峙已進入第五個月，雙方在毗鄰西藏、具領土爭議的拉達克部署重兵。雙方互相指責挑起了幾十年來最嚴重的對峙，並呼籲對方撤軍。與此同時，由於中國似無意撤軍，印方已為部隊在前線過冬長期抗戰的補給做準備。

美國之音報導，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）17日說，印度政府希望和平解決與中國的邊境糾紛，但做好了準備應對各種不測的準備，以捍衛自己的主權和領土完整。

辛格呼籲北京落實最近達成的諒解，讓軍隊脫離接觸。辛格說：「我們可以開始一場戰爭，可如何收場就不在我們的控制中了。」

辛格在議會下院發表講話說，中國在喜馬拉雅山區實際控制線一帶集結軍隊和武器，違背了雙邊協議。他指責中國軍人不允許印度軍隊在傳統地段巡邏。

北京方面指責新德里要為對峙負責。中國外交部發言人汪文斌近日在例行記者會上說：「近期中印邊境事態的責任不在中方。」他指責印度首先違背雙邊協議，越界並鳴槍，威脅中國邊防部隊的安全。

汪文斌說：「當務之急是印方應立即糾正錯誤做法，盡快在現地脫離接觸，以實際行動推動邊境局勢緩和降溫。」

中印兩國外長日前在莫斯科會晤時同意兩國軍隊脫離接觸。但雙方並未明確計畫如何落實協議。由於邊境形勢依然動盪，印度軍方準備讓軍隊在整個冬天留駐在海拔4500米以上的山嶺。

中央社引述印媒報導，印度高層主管部門透露，印度國防部轄下「邊境道路組織」 （Border Roads Organisation）決定，印控克什米爾首府斯利那加到拉達克首府列城的軸線道路不再像過去因入冬大雪而關閉95天，今年僅關閉45天，以協助前線士兵的運補。

此外，「邊境道路組織」也正在為一條重要戰略通道的橋樑等路段進行加固，以承受坦克和軍用卡車的載重，並保持運輸路線在冬天大雪時暢通無阻。

報導並稱，印度正在考慮在辛庫隘口修建一條長約4.5公里的隧道，有望在四年內投入使用，不僅可以縮短對邊境地帶的運輸補給路線，還可讓其全年不受到積雪影響。

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