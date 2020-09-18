邊境衝突 胡錫進：中傷亡遠少於印度「沒有一人懼戰」

中國官媒環球時報總編輯胡錫進今天（17日）傍晚發微博，透露6月15日加勒萬河谷與8月30日班公湖兩場中印衝突細節，且都占了上風，絕非印度國防部長辛格所說的解放軍有重大人員傷亡。

印度防長辛格星期二（9月17日）宣稱，6月15日加勒萬河谷衝突中印軍給中方造成重大人員傷亡。胡錫進隨後在其微博表示，「辛格這樣說話是對印度民族主義勢力的鼓舞，老胡今天要揭穿他」。

他說，據他向中方知情人士瞭解，在那場嚴重肢體衝突中，中國犧牲的官兵遠遠少於印度喪生官兵的人數，印軍在那場衝突中一共有20名官兵死亡，其中很多是受傷後得不到醫治凍死的。當然了，即使中方有一名軍人犧牲，也是重大人員損失。

「據老胡瞭解，解放軍一線官兵們英勇，團結，他們大多是90後甚至00後，面對突如其來的衝突，他們沒有一人懼戰，所有官兵的表現都可歌可泣」。

他說，「印軍不講信義，那天我軍少數官兵前往越界印軍處進行交涉，印軍突然向他們下毒手，導致雙方衝突爆發。在最初寡不敵眾時，我方有的軍人搏鬥到了最後一口氣，無一被印軍俘虜。我軍官兵反擊後，印方部隊潰不成軍，做鳥獸散，有的摔到山下，有的掉進河裡，互不相顧，還有很多人向解放軍投降，被抓了俘虜」。

胡錫進還說，「在班公湖附近的最新（8月30日）衝突中，越界印軍之前向媒體炫耀先發制人，展示佔領了幾個高地，形成優勢。但我瞭解到，英勇的解放軍戰士不睬印軍威脅，硬是衝上高地，趕走了印軍，我軍目前總體上在多個點位上形成了對峙優勢」。

他說，「知情人士告訴老胡，在中印邊境地區的解放軍一線官兵士氣十分高昂，印軍根本不是他們的對手。今年以來的幾場衝突重挫了印軍蠶食我國領土的氣焰，讓印方重新認識了中國堅決捍衛本國領土主權的決心和意志」。