中國大陸稱新疆有就業保障 專家：替壓迫政策辯護

過去幾周，國際社會對中國政府迫害新疆的維吾爾人與少數民族的批評聲浪漸大，中國國務院新聞辦公室卻在此背景下發布名為《新疆的勞動就業保障》白皮書，意圖駁斥外界稱中國在新疆施行強迫勞動與大規模關押維吾爾人的說法。白皮書中稱中國採取措施保障新疆就業，當局更堅決打擊強迫勞動。

白皮書的開頭強調，由於新疆南部四州生態環境惡劣與經濟基礎薄弱，加上當地「長期以來暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力鼓吹『來世天定』『教法大於國法』」，並運用這樣的思想來「煽動廣大群眾抵制學習國家通用語言文字，排斥現代科學知識，拒絕學習掌握就業技能、改善經濟條件、提升自我發展能力，導致人民因就業能力不足，生活陷入長期貧困。」

格外引人矚目的是，白皮書稱在2014至2019年間，新疆全境每年平均培訓128.8萬人次的勞動者，其中南疆的年平均培訓達到45.1萬人次。內容寫道：「參訓人員至少掌握1項就業技能，絕大多數取得了職業資格證書、職業技能等級證書或專項職業能力證書，實現穩定就業。」

不過，專家認為外界不應該把過去幾年中國政府透過再教育營所施行的「職業培訓」與這份白皮書中所稱的「就業培訓」混為一談。美國羅斯．豪曼理工學院的新疆問題專家葛羅斯(Timothy Grose) 向德國之聲表示：「中國政府在新疆施行『就業培訓』已有好多年了，事實上，2009年的旭日玩具廠群體鬥毆事件中，便有參與政府就業培訓系統的維吾爾人參與鬥毆事件。」

葛羅斯告訴德國之聲：「雖然之前被關押於再教育營內的維吾爾人可能有一部份被轉入這些就業培訓計劃，但是在新疆政府大規模關押維吾爾人之前，這些培訓計劃便已存在。」

他指出，近期新疆政府在部分地區施行「剩餘勞動政策」，要求每個家庭中只能有一個有能力工作的人待在家中，其餘30歲以下的人會被送到新疆以外的地區工作，30歲到45歲之間的人則會被轉至新疆境內其他地區進行勞動，45以上的人則是在鄰近地區進行勞動。

不過根據白皮書內容，中國自2014年起便在新疆施行「先培訓後輸出」的系統，目前已有11.7萬人轉移至收入更高的內地省份。白皮書寫道：「新疆按照『按需培訓、先培訓後輸出』的原則，開展以國家通用語言文字、法律知識、城市生活常識、勞動技能等為主要內容的就業培訓。」

中國稱「防範打擊強迫勞動」

另一個值得關注的是中國政府在白皮書中強調，他們將勞動者意願作為制定就業政策等措施的依據。白皮書中寫道：「（我們）確保廣大勞動者能夠自主自願、心情舒暢地生產生活。」

中國政府也在白皮書中直接駁斥人權組織與學者關於強迫勞動的指控，強調中國政府堅決防範與打擊強迫勞動。白皮書稱中國政府根據多項現行法律，禁止「以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動，以及侮辱、體罰、毆打、非法搜查和拘禁勞動者等行為，對違法行為，依法予以行政處罰」。

此前，澳洲的新疆問題專家雷國俊 (James Leibold) 在接受德國之聲訪問時曾說，中國政府會先在再教育營中對維吾爾人進行洗腦並強迫他們學習漢語，再把他們送到新疆或中國境內不同地區進行勞動，因此可把強迫勞動視為再教育營的延伸。他說:「在我看來這是再教育體制的延伸，是另一種形式的再教育營。這也是中國、尤其是新疆政府擔憂經濟增長放緩，以及大規模拘禁造成高昂成本的一種反應，特別是在目前新冠疫情爆發的背景下。」

面對中國在新的白皮書中提到打擊強迫勞動的說法，維吾爾人權項目的資深研究與倡議經理安德森(Dr. Elise Anerson) 告訴德國之聲，中國希望透過這份白皮書來「洗清」他們在新疆的行為，運用正面的方式描述他們在新疆進行的強迫勞動。她說：「過去幾個月國際社會在新疆強迫勞動的議題上開始對中國施壓，所以他們急著透過白皮書來改變與新疆強迫勞動相關的論述。」

白皮書發布時間點耐人尋味

不少專家認為，中國選在這個時刻發布新疆白皮書，無疑是想駁斥國際社會對其新疆政策所做出的一連串指控。

中國政府在白皮書結尾處表示，「國際上一些勢力出於意識形態偏見和反華需要，無視新疆為保障人權所做的巨大努力，搞人權雙重標準。」

白皮書中還寫道：「他們罔顧事實，顛倒黑白，肆意炒作所謂新疆『強迫勞動』問題，抹黑新疆的勞動就業保障工作，妄圖剝奪新疆各族群眾的勞動權，使其永遠生活在自我隔絕、封閉落後的貧困狀態，這是對新疆各族人民追求美好幸福生活的反動，理應遭到一切愛好正義進步的人們的堅決反對。」

維吾爾人權項目的安德森向德國之聲表示，中國政府在此時發布白皮書，無疑是要替自己壓迫維吾爾人的政策進行辯護。她說：「自從2015年以來，中國國務院的新聞辦公室已發布了七份與維吾爾人相關的白皮書。」

但美國的新疆議題專家葛羅斯 (Timothy Grose) 告訴德國之聲，雖然她也認為中國想透過白皮書來駁斥與「強迫勞動」有關的指控，但是北京推出白皮書的時間點恐怕另有深意。他說：「記者、學者與倡議者報導與新疆強迫勞動相關的議題已超過一年，但是中國國務院卻是在美國國土安全局對新疆出口的產品發出五項暫扣令後才發布白皮書。」他認為，這個時間點或許顯示中國政府擔憂美國暫扣令影響經濟，甚至其他國家可能跟進美國做法，因此發布白皮書。

葛羅斯認為，儘管西方國家譴責中國迫害維吾爾人可能成效有限，但是，如果西方國家採取的手段可能影響中國的經濟，那中國政府會更主動回應，甚至放鬆其迫害維吾爾人的力道。

【 本文章由德國之聲授權提供】