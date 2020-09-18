12港人被送中家屬發聲 5律師受壓退出

12港人疑偷渡台灣遭中國海警攔截，被扣留在深圳鹽田看守所至今超過3周。其中一名被扣留者、「香港故事」成員李宇軒（Andy）的家人周四（17日）發表英文聲明，「不知道他在經歷什麼真的很痛苦」，呼籲國際社會關注事件。

聲明載於新開設的臉書專頁「Andy is missing」，文首指出李宇軒的家人促請中國當局確保其安全和福祉丶提供證據確認其身處位置，以及容許李宇軒接觸家屬委托的律師。

聲明表示，相信李宇軒8月23日聯同11名香港青年乘坐快艇赴台，途中被中方人員截獲，家屬在8月27日從新聞得知他的情況，但此後沒有消息，無法得知其下落，也不清楚其基本人權是否獲得保障。

對香港法制信心崩潰

文章形容李宇軒是熱愛動漫的香港年輕人，興趣廣泛、自學成才，成為一名電腦程式員，並建立了成功的IT事業。「Andy大可以選擇不參與香港的社會運動。如果他不那麼無私，不那麼理想主義，他仍然會過著平靜丶平凡的生活，但Andy的良知卻讓他走上一條不平凡的道路。」

家屬指李宇軒信奉民主丶自由丶人權和公義，不惜生命代價為香港爭取民主，家人看到他因涉嫌違反《國家安全法》被捕時感到非常震驚。文章又指他一直對香港法律制度十分著迷、深有研究，曾説過為香港法制感到自豪，如今12人決定不在香港受審，反映他們對香港法制的信心崩潰，認為獲得公平審訊機會微，「對他們而言，選擇最危險的道路，是自由生活的唯一希望」。

李宇軒8月10日與黎智英丶周庭等人同一天被捕，被指涉及《港區國安法》，罪名為勾結外國或者境外勢力危害國家安全。據悉他被捕與「我要攬炒」團隊有關，該團隊涉宣傳及積極要求外國制裁香港政府，曾協助英國「跨黨派關注香港小組」月初發表報告，建議制裁港府官員。

5律師被迫退出案件

12名香港青年被扣留在深圳鹽田區看守所至今逾3周，多名家屬委托的內地律師要求探視當事人遭拒，官方也對律師施壓，要求他們退出代理案件。據香港電台報導，目前已有5名家屬委托的律師被迫退出。

美國著名法學家、紐約大學法學院退休教授孔傑榮（Jerome Cohen），在一外交雜誌發表題為「變幻莫測的中國罪與罰」的文章，指12港人感受到的挫敗感，是很多人面對中國刑事司法系統時的典型經歷。

文章表示，中國警方不想讓當事人接觸律師，直至審訊和調查令人滿意為止。與許多政治敏感案件一樣，律師由當局委派，並非由當事人親友挑選，他們將聽從中共和政府的命令，只是「裝飾法律程序」。

對於有家屬委托的律師被警告退出案件，孔傑榮認為他們若堅持下去，將面臨年度執業許可證不獲續簽、律師資格遭永久注銷、關閉律師事務所，甚至有被刑事處罰的風險。丶

民主派一人一信聲援行動

為聲援12名被扣留人士，有香港民主派人士周四起在多區設立街站，發起一人一信行動，派發明信片予民眾撰寫，寄到深圳鹽田看守所向當局施壓。

據《蘋果日報》報導，大批市民到場支持，在心意卡寫上「堅持」、「齊上齊落」等字句，2小時內收到逾200張卡。從事教育界的梁小姐表示，「他們命運就等同於我們香港人」，坦言不知道卡片最後能否成功送出，但也要堅持完成，「我希望有一日可以再見，即使要10年丶20年都好」。

深圳市公安局周日（13日）首次證實，12名港人涉嫌偷越國家邊境犯罪，正被刑事拘留。中國外交部發言人華春瑩在推特稱，這12人並非民主活動人士，而是「企圖將香港從中國分裂出去」。

港府隨後表明，12人涉嫌非法入境內地遭拘留，相關罪行屬內地司法管轄範圍，特區政府「尊重並不會干預其他司法管轄區的執法行動」。香港特首林鄭月娥周二（15日）續稱，「內地機關依據內地法律去處理，是非常之恰當，亦不應該有另一個方法處理」。

港府日前針對有報導指5名港人偷渡台灣在當地被扣押至今2個月，發稿要求台方「不要窩藏任何在香港涉嫌罪案的罪犯」，應將其遣返回港。有記者追問林鄭月娥，為何對台灣要求港人遣返，對內地則表示不干預？她否認雙重標准，又指已向台灣查詢但未收到回覆。

李澄欣/楊威廉（綜合報導）

【 本文章由德國之聲授權提供】