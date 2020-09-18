快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛星照曝光！美智庫：中製003航母 數月內下水

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電
衛星照片顯示，003航母九大艦體即將合龍。（CSIS衛星照片截圖）
衛星照片顯示，003航母九大艦體即將合龍。（CSIS衛星照片截圖）

根據上海江南造船廠衛星照顯示，中國第三艘航母正在加緊組裝，可以從衛星照上研判其形狀與長度。（CSIS衛星照片截圖）
根據上海江南造船廠衛星照顯示，中國第三艘航母正在加緊組裝，可以從衛星照上研判其形狀與長度。（CSIS衛星照片截圖）

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日公布多張衛星照片顯示，中國第三艘航空母艦的巨型分段在今年6月後進入位於上海長興島的江南造船廠4號船塢，進行合龍建造，目前已具初步規模，預計未來數月內就能完成船體組裝後下水，預計2023年入列交付。但目前無法從照片中判斷甲板上使用何種彈射裝置。

大公報報導，根據美國智庫戰略與國際研究中心今年8月中旬的衛星照片，中國第三艘航母已基本成型，只缺艦艏球鼻艏分段，進展迅速。而據中國網傳的航拍照片對比判斷，第三艘航母總長約320米，超過山東艦的305米。

與山東艦不同的是，第三艘航母採用了更先進的巨型總段建造法，由不同船廠建造後送至總裝廠組建，在船台組合所需的步驟和工序減少，將大幅節省建造時間。此外，巨型總段還可以預先艤裝包括管線、閥門與底座等附屬設備，大幅縮短航母下水後的艤裝時間。

報導引述英國簡氏防務周刊文章指出，中國第三艘航母排水量將達8.5萬噸，可搭載48架殲15艦載機，日前首飛的中國最新型預警機空警600艦載預警機，正是為第三艘航母量身打造。

報導也引述CSIS中國軍力計畫研究員福納樂（Matthew Funaiole）的話指出，目前尚無法從照片中確定新航母是否會安裝電磁彈射器，這是當前外界對這艘航母技術的最大疑點。

軍事專家李杰本月初曾表示，中國第三艘航母可能改採彈射起飛裝置，且不會採用核動力。許多跡象顯示，第三艘航母可能會應用基本已成熟的中國電磁彈射器技術。核動力則可能用於第四艘以後的航母。

香港01引述韓國東亞日報報導指出，中國的遼寧艦、山東艦全採用滑雪跳台式戰機跑道，在短時間內令艦載機大量起飛存在很多制約因素，因此其運用效率無法和美國航母相比。第三艘航母若能裝備電磁彈射器，便可搭載空警600，作戰能力將大大提升。

大公報引述美國智庫戰略與國際研究中心研究員馬修．弗奈奧爾預計，中國第三艘航母將在2023年入列交付。

香港經濟日報報導則指出，中國第三艘航母，也是第一艘裝備現代技術航母，但根據照片估算，這艘航母船體總長約297米，吃水線寬度約40米，比中國前兩艘航母遼寧艦與山東艦總長度要短。不過，增加駕駛艙後，航母總長度應該還會再延長數公尺。

香港

延伸閱讀

泳渡日月潭至少要戴2個口罩 環保水杯取代一次性紙杯

廢考監不到五成支持 周守訓：民進黨藉修憲轉美豬爭議

違規挖八卦山坡地還上綠漆偽裝 逃不過衛星天眼揪出

美智庫衛星照片：中國第3艘航艦已具規模

相關新聞

陸專家：可隨時將對台演習轉為軍事行動

美國國務院次卿克拉奇訪台，解放軍東部戰區昨天隨即在台灣海峽展開實戰化演練。大陸軍事專家宋忠平表示，解放軍此次演習密集度極...

胡錫進喊話 大陸應先痛揍「某美國走狗」一頓

大批共機今天再度侵入我防空識别區，甚至齊聚台海中線。環球時報總編輯胡錫進意有所指地表示，中國要儘量避免與美國直接交戰，可...

挨批破壞國際秩序 中國外交部「連7問」回擊

美助理國務卿史達偉日前稱中國對國際秩序構成威脅，中國外交部發言人汪文斌對此連續用7個問句來回擊，他指出美國應先反躬自省，誰是國際秩序威脅者，「國際社會看得清清楚楚」。

美國封殺微信、TikTok 陸商務部：將採必要措施

針對美國商務部宣布，將在美國境內禁止與WeChat和TikTok有關交易，大陸商務部19日上午發布新聞稿表達堅決反對，並...

關鍵核心技術 習近平：要抓在手中

國家主席習近平17日至湖南企業考察，聽到企業成功研發200多種自主知識產權和核心競爭力的裝備產品時，習近平高興的表示「我的心裡是熱乎的」，他勉勵員工實現更好發展與貢獻，「關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中，製造業也一定要抓在我們自己手裡」。

香江風情／「三權分立」 搖搖晃晃

香港的「三權分立」之爭，仍然是熱度話題。港府最早拉起這一話題的教育局長楊潤雄剛有降溫之說，指在教材中刪走「三權分立」是自...

淨灘廢棄物成文創 廈金同心圓環保袋拿優等獎

淨灘廢棄物變成文創，參賽選手還可以帶著作品走上T台，以秀的形式展現環保創意，來自金門民間藝術家王明宗設計的環保袋「廈金同...

中國大陸稱新疆有就業保障 專家：替壓迫政策辯護

過去幾周，國際社會對中國政府迫害新疆的維吾爾人與少數民族的批評聲浪漸大，中國國務院新聞辦公室卻在此背景下發布名為《新疆的勞動就業保障》白皮書，意圖駁斥外界稱中國在新疆施行強迫勞動與大規模關押維吾爾人的說法...

12港人被送中家屬發聲 5律師受壓退出

12港人疑偷渡台灣遭中國海警攔截，被扣留在深圳鹽田看守所至今超過3周。其中一名被扣留者、「香港故事」成員李宇軒（Andy）的家人周四...

胡錫進：若台美建立國家間實質關係 將武統台灣

隨著美國總統大選日期逐漸逼近，川普政府也不斷升級與台灣的實質關係。對此，立場鷹派的環球時報總編輯胡錫進表示，台灣只是一個...

陸在台海展開實戰演練 陸外交部：以台制華死路一條

針對美國國務院次卿柯拉奇訪台，大陸在台海展開實戰演練一事，大陸外交部發言人汪文斌表示，任何以台制華，挾洋自重的企圖，都注...

因應國安法 德智庫撤香港辦事處

德國一智庫決定關閉香港辦事處，成為首個外國機構因國安法而結束在港工作，可見遷出潮已由科技等商業機構擴大至公民社會的智庫。

熱門新聞

胡錫進：若台美建立國家間實質關係 將武統台灣

美國封殺微信、TikTok 陸商務部：將採必要措施

三禁政策下 我2000人赴海峽論壇

陸專家：可隨時將對台演習轉為軍事行動

反制美國 大陸公布「不可靠實體清單規定」

陸在台海展開實戰演練 陸外交部：以台制華死路一條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。