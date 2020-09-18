衛星照曝光！美智庫：中製003航母 數月內下水

根據上海江南造船廠衛星照顯示，中國第三艘航母正在加緊組裝，可以從衛星照上研判其形狀與長度。（CSIS衛星照片截圖）

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日公布多張衛星照片顯示，中國第三艘航空母艦的巨型分段在今年6月後進入位於上海長興島的江南造船廠4號船塢，進行合龍建造，目前已具初步規模，預計未來數月內就能完成船體組裝後下水，預計2023年入列交付。但目前無法從照片中判斷甲板上使用何種彈射裝置。

大公報報導，根據美國智庫戰略與國際研究中心今年8月中旬的衛星照片，中國第三艘航母已基本成型，只缺艦艏球鼻艏分段，進展迅速。而據中國網傳的航拍照片對比判斷，第三艘航母總長約320米，超過山東艦的305米。

與山東艦不同的是，第三艘航母採用了更先進的巨型總段建造法，由不同船廠建造後送至總裝廠組建，在船台組合所需的步驟和工序減少，將大幅節省建造時間。此外，巨型總段還可以預先艤裝包括管線、閥門與底座等附屬設備，大幅縮短航母下水後的艤裝時間。

報導引述英國簡氏防務周刊文章指出，中國第三艘航母排水量將達8.5萬噸，可搭載48架殲15艦載機，日前首飛的中國最新型預警機空警600艦載預警機，正是為第三艘航母量身打造。

報導也引述CSIS中國軍力計畫研究員福納樂（Matthew Funaiole）的話指出，目前尚無法從照片中確定新航母是否會安裝電磁彈射器，這是當前外界對這艘航母技術的最大疑點。

軍事專家李杰本月初曾表示，中國第三艘航母可能改採彈射起飛裝置，且不會採用核動力。許多跡象顯示，第三艘航母可能會應用基本已成熟的中國電磁彈射器技術。核動力則可能用於第四艘以後的航母。

香港01引述韓國東亞日報報導指出，中國的遼寧艦、山東艦全採用滑雪跳台式戰機跑道，在短時間內令艦載機大量起飛存在很多制約因素，因此其運用效率無法和美國航母相比。第三艘航母若能裝備電磁彈射器，便可搭載空警600，作戰能力將大大提升。

大公報引述美國智庫戰略與國際研究中心研究員馬修．弗奈奧爾預計，中國第三艘航母將在2023年入列交付。

香港經濟日報報導則指出，中國第三艘航母，也是第一艘裝備現代技術航母，但根據照片估算，這艘航母船體總長約297米，吃水線寬度約40米，比中國前兩艘航母遼寧艦與山東艦總長度要短。不過，增加駕駛艙後，航母總長度應該還會再延長數公尺。