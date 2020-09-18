美駐聯合國大使晤台灣官員 北京提嚴正交涉

針對美國常駐聯合國代表克拉夫特16日與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐一事，大陸外交部前發言人、現任常駐聯合國副代表耿爽今日向美國常駐團提出嚴正交涉，重申反對任何形式的台美官方往來。

克拉夫特16日與李光章共進午餐，是美國駐聯合國大使首度與台灣的高階官員會面。克拉夫特稱兩人的會面為「歷史性」，也代表川普政府進一步強化與台灣的關係。不過，雙方的午餐會引來北京的不滿。

據大陸常駐聯合國代表團網站消息，耿爽表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫、明確的。美國常駐聯合國代表克拉夫特作為美政府高官與駐紐約台北經文處負責人接觸，違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定以及聯大第2758號決議，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對。

耿爽強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及陸方核心利益。陸方敦促美方充分認清台灣問題高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定以及聯大第2758號決議，慎重處理涉台問題，不要給中美關係和兩國在聯合國的合作製造新的困難。

克拉夫特曾經在今年5月轉推一則美國駐聯合國代表團的推文，表達支持台灣參與聯合國，稱「禁止台灣進入聯合國場所是一種侮辱，不只是對有自尊心的台灣民眾，也是對聯合國原則的侮辱」。