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美國即將離任大使：不尋求圍堵中國 想看到中國繁榮

聯合報 / 特派記者林則宏／即時報導
即將離任的美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）。美聯社
即將離任的美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）。美聯社

即將卸任的美國駐北京大使布蘭斯塔德表示，他並不支持中美脫鉤，美國也不尋求圍堵中國。布蘭斯塔德說，「我們想要看到中國繁榮，作為全球體系具有建設性的支持方。」

據上海《澎湃新聞》報導，布蘭斯塔德17日在離任記者會上說，中國是他除了家鄉愛荷華州以外，生活最久的地方。「我非常喜歡過去三年在中國的時光，認識這裡的人，努力調整好美中關係—這是世界上最重要的關係。」

他表示，經過數個月艱難談判，中美在今年1月簽署了具有歷史意義的第一階段貿易協議。自那時起，儘管疫情帶來了挑戰，但美國在所有層面都與中國有良好的接觸，雙方都看到進展，並致力於採取必要步驟來確保中美的貿易更加平衡、公平。

對於中美關係，布蘭斯塔德說，「美國並不尋求要圍堵中國，我們想要看到中國繁榮，作為全球體系具有建設性的支持方。」

在回應是否會建議美國企業繼續投資中國時，布蘭斯塔德表示，「中國是一個非常多樣化的國家，這裡有很多機會。因此我將繼續鼓勵人們考慮這些機會，但我也希望他們知道，在中國投資所面臨的一些挑戰。我認為美國企業家在這裡有投資的機會。」

針對近期有千名中國赴美留學人員簽證遭取消一事，布蘭斯塔德稱，「被取消（簽證）的數目與中國在美國留學人員總數相比，只占很小的百分比。出於安全原因，我們進行了一些審查，要知道這是一個很大的數字，我很希望一旦我們解決了新冠病毒的問題，我們可以重新非常高效地批准這些簽證。」

布蘭斯塔德說，「我非常支持中美之間形成積極的雙邊關係，我們是世界上最大的兩個經濟體，但同時也有著兩套不同的政治制度，所以我們會持有不同意見，競爭也是不可避免的。但我認為競爭不一定是一件壞事，雙方之間展開適當的競爭也可以變成一件好事，我也支持中美雙邊保持這樣的良性競爭關係。」

布蘭斯塔德表示，中美間建立信任關係並就分歧進行坦率的討論，進而解決分歧是使兩國都受益的方式，他鼓勵其繼任者繼續積極地參與其中，他也希望未來能在中美關係中持續扮演一個建設性的角色。

簽證 北京

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