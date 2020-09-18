美國官員接連訪台 胡錫進：應試射導彈飛越總統府

針對共軍東部戰區今在台海組織實戰化演練，環球時報總編輯胡錫進今日表示，這還是客氣的，美國高官來一次，共軍戰機就要逼近台灣一步，並揚言如若美國國務卿與國防部長訪台，共軍戰機就應飛越台灣，直接去台島上空演習。

美國國務次卿克拉奇昨日訪台，大陸宣布共軍東部戰區今在台海組織實戰化演練，大陸國防部發言人任國強說，「這是維護國家主權和領土完整，所採取的正當必要行動」，並警告「玩火者必自焚」。

大陸代表鷹派聲音的環球時報總編胡錫進今在微博上嗆聲，「我們試射的導彈更應該飛越台灣島，直至飛越台所謂總統府上空。台當局不想過了，我們就來成全它。」

胡錫進並分析，這次軍演有兩大訊息。首先，國防部明確表示軍演「針對當前台海局勢」，這明顯指的是台美頻繁勾連，尤其是克拉奇訪台。這說明共軍不再諱言，威懾的就是美台勾連，這不僅是決心和意志展現的升級，而且是定點瞄准。

他接著說，第二是共軍反應速度極快。克拉奇昨天抵達台灣，共軍演習也未提前宣布，更像是一個應急決定。說明共軍已有能力在極短時間動員組織針對台灣的軍事行動，「這說是演習，但它更像實戰，是解放軍和整個國家針對台海局勢一次應急反應的實操過程」。