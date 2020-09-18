陸發參與聯合國維和行動白皮書 指和平是中國永恆期望

大陸國務院新聞辦公室今天發布「中國軍隊參加聯合國維和行動30年」白皮書，指出和平是中國人民的永恆期望與中國發展的鮮明特徵，強調只有各國走和平發展道路，才能共同發展、和平共處。

綜合陸媒與港媒報導，白皮書指出，30年來，大陸軍隊認真踐行《聯合國憲章》宗旨和原則，參加25項聯合國維和行動，累計派出維和官兵4萬多人次。大陸維和官兵的足跡遍布柬埔寨、剛果、賴比瑞亞、蘇丹、黎巴嫩、賽普勒斯、南蘇丹、馬里、中非等20多個國家和地區。

白皮書表示，人類正站在何去何從的十字路口，和平還是戰爭，合作還是對抗，進步還是倒退，是各國需要面對的重大課題，只有各國都走和平發展道路，才能共同發展、和平共處，世界才能真正實現和平。

白皮書提出，衝突地區人民仍受戰亂之苦，各國應相互尊重，通過協商解決矛盾及問題，不應動輒訴諸武力，損害國家利益；各國應加強人類命運共同體意識。