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解放軍宣布 海空聯合演練就在台灣海峽
在大陸國防部新聞發言人任國強今天上午宣布，今日起，解放軍東部戰區將在台海附近組織實戰化演練後，東部戰區新聞發言人張春暉隨後表示，演習地點就在台灣海峽。
根據解放軍東部戰區發布的新聞稿，張春暉表示，近日，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力在台灣海峽進行戰備警巡和海空聯合演練，檢驗多軍兵種一體化聯合作戰水平。
張春暉說，「有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措，有利於提高戰區部隊捍衛國家統一和領土主權安全的能力。戰區部隊堅決履行職責使命，有信心有決心挫敗任何人、任何勢力以任何形式策劃實施『台獨』分裂活動。」
美國衛生部長阿查爾上個月12日結束訪台行程搭乘專機離開後，解放軍隨即於13日宣布，東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，將在「台灣海峽及南北兩端」連續組織實戰化演練，以進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。
針對此次美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）率團訪問台灣，解放軍東部戰區則是宣布，此次演習就在台灣海峽進行。
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