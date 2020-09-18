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大陸國防部宣布：今日起在台海附近展開實戰化演練
美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）17日率團訪問台灣，對此，大陸國防部新聞發言人任國強今天上午宣布，今天開始，中國人民解放軍東部戰區，在台海附近組織實戰化演練。
任國強除強調，「這是維護國家主權和領土完整，所採取的正當必要行動」，並警告「玩火者必自焚」。
克拉奇是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員。對於克拉奇訪台，大陸外交部發言人汪文斌昨天表示，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。他並指出，中方將根據形勢發展作出必要反應。
任國強18日上午出席大陸國務院新聞辦公室舉行的《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書發表記者會時，在被問及近期美台互動頻繁，解放軍是否有進一步行動時，做出上述回應。
任國強還說，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。近期美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華，還是挾洋自重，這都是癡心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚。」
他強調，中國人民解放軍有堅定的意識、充分的信心、足夠的能力，挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。
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