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楊潔篪：金磚國家團結面對疫情 反單邊、保護主義
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪表示，面對疫情，金磚國家展現團結協作，要鞏固金磚合作「三輪驅動」，將領導人重要共識轉化為實際行動。他也批評，單邊主義與保護主義衝擊國際關係，認為應堅持多邊主義。
據新華社報導，楊潔篪17日在北京出席第十次金磚國家安全事務高級代表視訊會議。
楊潔篪表示，單邊主義、保護主義、壩凌行徑嚴重衝擊國際關係和國際安全秩序。要以聯合國成立75周年為契機，堅定維護《聯合國憲章》宗旨和原則，共同發出堅持多邊主義強有力的金磚聲音。
他說，要就重大國際問題加強協調，反對冷戰思維和意識形態對抗，捍衛金磚國家共同利益和發展中國家正當權益。要致力於以平等求安全、以發展促安全、以合作謀安全，共同推動熱點問題政治解決，就應對非傳統安全問題加強全球合作。
新華社報導指出，各方還就地區熱點問題、生物安全、反恐與網路安全等交換意見。
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