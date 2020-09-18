楊潔篪：金磚國家團結面對疫情 反單邊、保護主義

國家主席習近平17日至湖南企業考察，聽到企業成功研發200多種自主知識產權和核心競爭力的裝備產品時，習近平高興的表示「我的心裡是熱乎的」，他勉勵員工實現更好發展與貢獻，「關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中，製造業也一定要抓在我們自己手裡」。

2020-09-19 13:15