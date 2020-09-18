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陸駐美大使：解決台灣問題是中國自己的事

聯合報 / 特派記者林則宏／即時報導
大陸駐美大使崔天凱。路透
大陸駐美大使崔天凱。路透

大陸駐美國大使崔天凱日前接受美國前財政部長鮑爾森訪問時表示，台灣問題事關中國主權、領土完整和國家統一。他強調，「在中國人民實現現代化目標進程中，我們必須解決領土完整和國家統一問題」，這是中國自己的事情。

大陸駐美國大使館17日公布崔天凱8月28日應邀參加鮑爾森主持的「對話鮑爾森」播客（Podcast）訪談節目雙方對話全文。

鮑爾森曾任高盛集團主席兼執行長，2006年中在小布希總統任內出任美國財政部長。鮑爾森曾數十次訪問中國大陸，與中國大陸關係十分友好，大陸國務院前總理溫家寶曾當面稱鮑爾森是「中國的老朋友」。

鮑爾森表示，目前美中關係處於低點。美國共和、民主兩黨在國會提出了400多項議案正在挑戰中國，這種對華強硬政策得到兩黨一致支持。鮑爾森問崔天凱，中方對構建美中建設性關係的目標和優先事項是什麽？

崔天凱稱，中國對美政策是明確、一致、連貫的，中國自始至終希望同美方發展建設性合作關係，而非對抗關係，希望雙邊關係建立在相互尊重、相互理解、照顧彼此關切、互利互惠的基礎之上。

崔天凱說，「實事求是地講，中美之間的一些分歧將長期存在。我們必須承認，由於歷史文化傳統、政治和經濟制度等差異，中美之間難免存在分歧。但我們必須以建設性方式妥善處理這些分歧。我們必須始終牢記，中美共同利益遠大於分歧。」

針對中美在台灣、香港、新疆、南海等議題存在的分歧，崔天凱說，「如果大家看看地圖，就會發現這些問題要麽涉及中國領土，要麽處於中國周邊，沒有一個靠近美國，更不在美國領土範圍之內。」

他指出，對中方而言，這些問題事關中國主權、領土完整和國家統一。「有時我們覺得不可思議，為什麽這些問題會成為中美之間的問題？因為這些問題明明都是中國的內政。」

崔天凱強調，「在中國人民實現現代化目標進程中，我們必須解決領土完整和國家統一問題，這都是中國自己的事情」；「但當前形勢令人擔憂甚至警惕，美國一些人試圖突破『紅線』，這將帶來嚴重後果。我希望人們能從過去幾十年的歷史中吸取經驗和教訓。」

在訪談中崔天凱還透露，他出任駐美大使已7年之久，他必須承認，當初到任時並未想到「會幹這麽長時間」，這很可能是他外交生涯最後一任常駐，他將全力以赴，推動中美關係早日重回正軌。

鮑爾

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