中印邊境衝突 胡錫進：中國犧牲官兵遠少於印度

對於6月15日中印邊境衝突，解放軍具體傷亡情況大陸方面始終諱莫如深。不過，環球時報總編輯胡錫進透露，「在那場嚴重肢體衝突中，中國犧牲的官兵遠遠少於印度喪生官兵的人數，印軍在那場衝突中一共有20名官兵死亡，其中很多是受傷後得不到醫治凍死的。」

胡錫進 17日晚間在微博發文，回應印度國防部長辛格周二宣稱，6月15日加勒萬河谷衝突中，印軍給中方造成重大人員傷亡。

胡錫進說，「他這樣說話是對印度民族主義勢力的鼓舞」。據他向中方知情人士了解，在那場嚴重肢體衝突中，中國犧牲的官兵遠遠少於印度喪生官兵的人數。

胡錫進表示，解放軍一線官大多是「90後」甚至「00後」（2000年後出生者）。「面對突如其來的衝突，他們沒有一人懼戰。」

貼文指控，「印軍不講信義，那天我軍少數官兵前往越界印軍處進行交涉，印軍突然向他們下毒手，導致雙方衝突的爆發。」

文章進一步描述當日衝突情況稱，「在最初寡不敵眾時，我方有的軍人搏鬥到了最後一口氣，無一被印軍俘虜。我軍官兵開始反擊後，印方部隊潰不成軍，做鳥獸散，有的摔到山下，有的掉進河裡，互不相顧，還有很多人向解放軍投降，被抓了俘虜。」

「在班公湖北岸的衝突中，印軍『先發制人』（就是越界），占領高地，並居高臨下向解放軍扔石頭。但我了解到，英勇的解放軍戰士不睬印軍威脅，硬是衝上高地，趕走了印軍。我軍目前總體上在多個點位上形成了對峙優勢。」

胡錫進表示，中印外長上周在莫斯科達成五點共識，大陸真誠希望那些共識能得到全面落實。「印方要想在邊境問題上動粗，只會蒙受損失，而占不了任何他們想要的便宜。」

胡錫進稱，印軍的士氣根本無法與解放軍相比，印軍的裝備、印度整個國力也都無法與中方匹敵。目前解放軍在中印邊境地區形成了強大部署，後勤能力十分先進，「在現地的官兵都能吃上品種多樣的熱飯熱菜，在當地過冬不成問題」。

文章最後警告，「這支軍隊隨時可以給予印軍的新挑釁沈重回擊，而且中國人都相信，解放軍今後決不會再對挑釁的印軍有半點客氣」，通過談判化解糾紛是印度唯一可行的選擇。